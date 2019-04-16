В Уфе директора фирмы обвинили в избиении сотрудника и похищении детей

- Это в его стиле так расставаться не только с работниками, не заплатив, но и с партнерами, несколько компаньонов от него тоже ушли ни с чем. Ему одно время начало казаться, что он зарабатывает много денег, но не ощущает их. Начал всех обвинять: то 7 миллионов у него пропадут, то 20, хотя в фирме даже оборотов таких не было. И меня обвинял: написал заявление, что я, якобы, похитила у него 280 тысяч. Насколько я знаю, он просто не разобрался в бухгалтерских документах, – рассказывает супруга руководителя фирмы Мария Ханова, она работала одно время снабженцем у мужа.