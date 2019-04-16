В Уфе директора фирмы обвинили в избиении сотрудника и похищении детей

Совсем невеселая история приключилась с месяц назад с жителем Уфы Василием Казаковым. Он ровно год – с февраля 2018 по февраль 2019 – проработал в одной из уфимских строительных фирм в должности директора по строительству. За это время у его работодателя накопился солидный долг по зарплате – более 600 тысяч рублей.
18 марта этого года Василий пришел на теперь уже бывшую работу узнать, когда с ним рассчитаются. Но вместо расчета он угодил на операционный стол отделения челюстно-лицевой хирургии 21-й больницы. И уже месяц он не может нормально есть, принимает только жидкую пищу через трубочку, похудел на 12 килограммов. А когда шину снимут, минимум год ему можно будет есть только каши. Работы у него тоже нет.
«Вместо зарплаты меня повалили на пол и избили»
- Я устроился в фирму, которая занимается строительством коттеджей в поселке Осоргино. Сначала я работал менеджером по продажам, потом руководитель компании А. Х. предложил мне возглавить процесс строительства. В фирме А. Х. был учредителем и реальным руководителем, формально же директором была главный бухгалтер, – рассказывает Василий.
Так он стал начальником по строительству. По его словам, под его руководством было построено порядка 30 коттеджей. Все они были удачно проданы, в них живут люди и пока что не жалуются.
- Я получал 11 тысяч рублей, это официальная часть, которую любой директор обязан платить своим работникам. Еще он мне обещал 50 тысяч рублей в месяц к этим одиннадцати, то есть, реальная зарплата у меня должна была быть в размере 61 тысячи рублей в месяц, – рассказывает Василий. Далее повествование идет с его слов: собеседник предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
По словам мужчины, он не сильно в течение года требовал свои ежемесячные 50 тысяч рублей зарплаты. Во-первых, свои официальные налогооблагаемые 11 тысяч он получал. Также он получал проценты за продажу построенных коттеджей. Во-вторых, директор обещал погасить долг автомобилем Toyota Land Cruiser 100. Старенькая, но вполне рабочая «япошка» 2000 года рождения примерно столько и стоила – чуть более 600 тысяч рублей.
- Когда я пришел 18 марта к нему в кабинет решить вопрос с долгом, он сначала начал орать на меня, говорить, что я ничего не получу. Потом он просто подскочил ко мне, я сидел на стуле, и со всей силы ударил мне в лицо. Я упал на пол, а он начал меня бить ногами. Потом, уже лежащего и порядком избитого, он руками бил меня по голове. К счастью, в кабинет вошел кто-то из менеджеров и буквально выволок меня из кабинета.
В тот же день Василий обратился в городскую больницу № 21, где ему сделали снимок. Он показал двойной перелом челюсти, в том числе, один со смещением. В этот же день ему сделали операцию и наложили шину.
- Мало того, что я уже месяц не могу нормально есть, только пью через трубочку. Так я остался без работы, в таком виде я не могу работать. Ладно, хоть кредит в банке дали, купил семилетнюю классику «семерку» (ВАЗ-21074, прим.), таксую, хоть какие-то деньги. Жена работает, на ее зарплату и живем в основном, - рассказывает мужчина.
Мы дозвонились до А. Х. и попросили его рассказать свою версию событий.
- В действительности все было не так. Он пришел ко мне в тот день пьяный и набросился на меня с кулаками, избил меня. И это я написал на него заявление. А что случилось с ним, я понятия не имею.
«Мы думали, может, он наркоманом стал или в секту попал»
- Раньше он был нормальный, потом, где-то с января этого года его будто подменили, стал откровенно чудить. Мы, работники фирмы, даже подумали, что, может быть, он наркоманом стал или в секту попал. Или просто свихнулся, – рассказывает Василий.
По его словам, директор А. Х. начал обвинять всех, включая его, в воровстве: якобы в кассе не хватает денег. Причем, вменяемая сумма более чем солидная – около 6 миллионов рублей.
- Он меня конкретно в лицо обвинил в том, что я куда-то на сторону продал фуру утеплителя. Разобрались: фуру нашли. Но осадок-то остался, - говорит Василий.
Досталось, по словам нашего собеседника, и бухгалтерам. Мол, А. Х. собирал собрания и требовал от женщин отчеты в таблицах. Но его не устраивали стандартные таблицы отчетов из программы «1:С», он требовал изменить их вид. Но даже школьнику понятно, что отчеты в программе изменить нельзя. Бухгалтерам якобы пришлось заполнять огромные таблицы в Excel, а это сизифов труд. Но и они шефа не устраивали. В итоге несколько бухгалтеров, включая главную, уволились. Без зарплаты, мол, не нужны нам эти деньги, но терпеть это мы больше не можем.
- Это в его стиле так расставаться не только с работниками, не заплатив, но и с партнерами, несколько компаньонов от него тоже ушли ни с чем. Ему одно время начало казаться, что он зарабатывает много денег, но не ощущает их. Начал всех обвинять: то 7 миллионов у него пропадут, то 20, хотя в фирме даже оборотов таких не было. И меня обвинял: написал заявление, что я, якобы, похитила у него 280 тысяч. Насколько я знаю, он просто не разобрался в бухгалтерских документах, – рассказывает супруга руководителя фирмы Мария Ханова, она работала одно время снабженцем у мужа.
У Марии тоже невеселая, по ее словам, история. У нее с А. Х. двое детей – пятилетняя дочь и полуторагодовалый сынишка.
- 13 февраля он пришел домой, сказал, что погуляет с сыном и не вернулся. Потом я узнала, что он и дочь забрал из садика и отвез их к своим родителям. С тех пор, уже два месяца я их не видела, он не дает мне с ними общаться. А сына я кормила грудью! Я просто не представляю, что с моими детьми, – говорит Мария.
По ее словам, она как узнала о похищении детей, тут же поехала за ними. Но по дороге ее встретил муж и угрожал пистолетом, приставив его к голове женщины. Он так и сказал: я тебя пристрелю.
- Он сказал, что я неадекватная, чтобы я собрала документы. Я за следующий день нашла нарколога, психолога, собрала эти документы на себя, которые он требовал – лишь бы снова увидеть детей. Но он мне не позволил этого, - вспоминает женщина.
Поняв, что детей она не увидит, Мария написала заявление в полицию.
- Приехала инспектор по делам несовершеннолетних. И сказала: ну он же родной отец и не лишен родительских прав. А когда я сказала, что он угрожал мне пистолетом, она знаете, что сделала? Она позвонила моему мужу и спросила его: ваша жена тут жалуется, что вы ей пистолетом угрожали, это что, правда? Это вообще что такое, как это понимать? – возмущается Мария.
За этот эпизод с тыканием пистолета в голову, кстати, возбудили уголовное дело.
- Ну, конечно, там два свидетеля были, которые все видели, полицейские вынуждены были возбудить дело. А по детям пока никакого движения. Я везде писала обращения, просила помочь, в том числе, в органы опеки, писала уполномоченной по правам ребенка. Все мои слезы спускались в районные отделы, а оттуда ответ один: идите в суд – говорит Мария.
По поводу взаимоотношений с супругой мы тоже поговорили с А. Х. И в этом случае у него также своя версия событий:
- Она действительно воровала деньги. Сумму пока сказать не могу. Но я написал на нее заявление и сегодня-завтра в отношении нее возбудят уголовное дело, об этом будет в новостях, скоро все узнаете. А что касается детей, они действительно со мной, я их забрал. Это была вынужденная мера: Мария угрожала выброситься вместе с детьми из окна.
Василий, кстати, тоже написал заявление в полицию по факту сломанной челюсти.
- Почти месяц назад это было. Никакого движения. Один раз позвонили оттуда и спросили, не знаю ли я дату рождения А. Х. И все, - удивляется он.
- По заявлению жительницы Уфы отделом дознания ОП № 7 Уфы возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется. По другому случаю: из травмпункта в полицию поступило сообщение, что в учреждение здравоохранения обратился мужчина с травмой челюсти. В ходе выяснения обстоятельств также в полицию поступило заявление от другого уфимца о том, что ему причинены телесные повреждения в ходе конфликта. По обоим заявлениям в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.
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