В Кузбассе женщина уклонилась от уплаты 6,4 миллионов в ФНС

Сообщение об этом появилось на сайте Следственного комитета региона, информирует газета «Известия» 16 апреля.
По версии следствия, женщина, являющаяся директором фирмы, приобрела за счет организации земельный участок стоимостью 49,9 миллионов рублей. Однако этот факт не был отражен в её налоговой декларации. Сумма налога с участка составила около 6,4 миллионов рублей.
После выявления данного факта сотрудники налоговой инспекции обратились к правоохранителям. Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего.