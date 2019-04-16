В Кузбассе женщина уклонилась от уплаты 6,4 миллионов в ФНС

По версии следствия, женщина, являющаяся директором фирмы, приобрела за счет организации земельный участок стоимостью 49,9 миллионов рублей. Однако этот факт не был отражен в её налоговой декларации. Сумма налога с участка составила около 6,4 миллионов рублей.