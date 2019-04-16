В Белорецке подростки избили ровесника и вымогали у него деньги

В Белорецке следователи возбудили дело в отношении двух подростков, 16 и 17 лет. Их заподозрили в вымогательстве.
По версии следствия, на улице Белорецка между ними и подростком 16 лет произошел конфликт, дело было в феврале этого года. Подозреваемые сначала избили ровесника, а потом потребовали у него три тысячи рублей.
- С подозреваемыми и потерпевшим проведены первоначальные следственные действия, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в следкоме Башкирии.