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В Белорецке подростки избили ровесника и вымогали у него деньги

16 апреля 2019, 05:21
Фото: pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в следкоме Башкирии.

В Белорецке следователи возбудили дело в отношении двух подростков, 16 и 17 лет. Их заподозрили в вымогательстве.

По версии следствия, на улице Белорецка между ними и подростком 16 лет произошел конфликт, дело было в феврале этого года. Подозреваемые сначала избили ровесника, а потом потребовали у него три тысячи рублей.

- С подозреваемыми и потерпевшим проведены первоначальные следственные действия, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в следкоме Башкирии.

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