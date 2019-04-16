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В Башкирии пенсионерка рассказала, что ее избила школьный завуч

16 апреля 2019, 13:20
Фото: vk.com
Причиной избиения стало замечание пожилой женщины о громкой музыке.

79-летняя жительница села Прибельский Кармаскалинского района обратилась в полицию с заявлением об избиении, сообщает «Башинформ».

В заявлении указано, что 8 апреля пострадавшая, ветеран труда и инвалид третьей группы, получила травмы от 30-летней заведующей по воспитательной работе местной школы.

Пенсионерка сделала замечание по поводу громкой музыки, которая доносилась из машины молодой женщины в позднее время суток. После чего последовала неожиданно грубая реакция. По неофициальным данным, врачи диагностировали у пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, телесные повреждения, множественные гематомы лица и левого бедра.

Сейчас все материалы доследственной проверки собраны. Принимается процессуальное решение.

Есть информация о том, что завуч пытается доказать полицейским, что пострадавшей стороной является она.

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