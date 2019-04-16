В Башкирии пенсионерка рассказала, что ее избила школьный завуч

Пенсионерка сделала замечание по поводу громкой музыки, которая доносилась из машины молодой женщины в позднее время суток. После чего последовала неожиданно грубая реакция. По неофициальным данным, врачи диагностировали у пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, телесные повреждения, множественные гематомы лица и левого бедра.