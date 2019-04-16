Услуги финансового омбудсмена будут стоить от 15 тысяч рублей

Так для страховщиков, взаимодействующих с финансовым уполномоченным на добровольной основе ставка взноса составит 15 000 рублей. Данную ставку Совет дифференцировал в зависимости от исхода дела. Если финансовый омбудсмен удовлетворяет требования потребителя, то размер ставки составит 22 500 рублей. При отказе удовлетворить требования потребителя плату брать не будут.