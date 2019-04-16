Услуги финансового омбудсмена будут стоить от 15 тысяч рублей

Участники заседания определили размер ставки взносов в отношении страховых организаций, сотрудничающих с финансовым омбудсменом на добровольной основе. Об этом пишет RNS.
Так для страховщиков, взаимодействующих с финансовым уполномоченным на добровольной основе ставка взноса составит 15 000 рублей. Данную ставку Совет дифференцировал в зависимости от исхода дела. Если финансовый омбудсмен удовлетворяет требования потребителя, то размер ставки составит 22 500 рублей. При отказе удовлетворить требования потребителя плату брать не будут.
При прекращении финансовым уполномоченным дела без вынесения решения по причине урегулированием спора между сторонами или добровольным исполнением страховой организацией требований потребителя ставка составит от 3 750 рублей до 15 000 рублей. Сумма ставки будет зависеть от того, на каком этапе прекратится рассмотрение дела.
Также Совет службы финансового омбудсмена установил размер платы за рассмотрение тем обращений третьих лиц. Речь идет о людях, которым уступили право требования потребителя услуг к финансовой организации. Для них ставка составит 15 000 рублей.
Напомним, Центробанк уже дал рекомендацию страховым компаниям изменить правила оказания услуг. Нововведения должны учитывать нормы нового закона, утверждающего должность финансового уполномоченного и определяющего порядок урегулирования споров.