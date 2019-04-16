РЭО снизит объемы захоронения отходов в России

Буцаев пояснил, что главная задача РЭО – снизить объем мусора, отправляемого на полигоны ТБО, сообщает телеканал «360».
Буцаев пояснил, что в некоторых странах есть возможность отказаться от захоронений отходов, однако из-за экономических показателей этого не происходит. Россия также могла бы отказаться от мусорных полигонов и ликвидировать их, если бы были отработаны технологии.
Глава РЭО уверен, что Россия способна создать отрасль по переработке отходов в сырье. Это станет дополнительной статьей доходов в бюджет.
Так, к 2024 году должен быть выполнен нацпроект «Экология», однако Денис Буцаев полагает, что вопрос в сфере обращения с отходами займет несколько больше времени.
Напомним, что Российский экологический оператор был учрежден в начала мая указом президента РФ. Задача компании – сформировать систему обращения с твердыми отходами и минимизировать воздействия мусора на экологию.