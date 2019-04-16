Разговаривать — не значит беседовать: в Уфе прошел кинофорум «Слово земли»

Чаще всего в качестве аргументов авторы вкладывали в реплики героев общие фразы и наставления, будто взятые из советских учебников: «Если он не будет говорить на родном башкирском языке, кем он будет тогда?», «Возвращайся обратно и прими свою Родину», «Когда я перестал говорить на башкирском языке, … места для радости стало меньше» и т. д. Создается впечатление, что большинство историй произошло в одной большой антиутопии, где условный родной язык низведен до уровня маргиналов, которые признают «своих» в толпе исключительно по словам. Социум вынужден слепо существовать в мире, где предпочтение отдается усредненному чуждому языку, и лишь те немногие храбрецы, которые решаются вернуться к своим корням, достигают счастья и гармонии. Только вот повествование ведется не в рамках научной фантастики, а в пределах обычных городских реалий XXI века.