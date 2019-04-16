На продажу выставлена доля в уфимском отеле Park City

Доля предпринимателя Марселя Юсупова в уставном капитале ООО «Башкирия» в размере 99% выставлена на торги, следует из сообщения конкурсного управляющего. Начальная цена продажи установлена в 300 млн рублей. Торги состоятся 17 мая. Победителем будет признан тот, кто предложит наибольшую цену за лот.