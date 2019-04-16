На продажу выставлена доля в уфимском отеле Park City

Доля предпринимателя Марселя Юсупова в уставном капитале ООО «Башкирия» в размере 99% выставлена на торги, следует из сообщения конкурсного управляющего. Начальная цена продажи установлена в 300 млн рублей. Торги состоятся 17 мая. Победителем будет признан тот, кто предложит наибольшую цену за лот.
По данным «Коммерсанта-Уфа», компания через ООО «Парк-Сити Урал», в котором «Башкирии» принадлежат 50%, управляет уфимским апартамент-отелем Park City. Остальными 50% владеет московское ООО «Экономика недвижимости», учредителем которого является Павел Коновалов.
12-этажный отель был построен в 2015 году к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма вложений в него оценивалась в 900 млн рублей.
Чистые активы «Башкирии» на начало 2018 года составляли 39,1 млн рублей, чистая прибыль была 852 тыс. рублей. Чистые активы «Парк-Сити Урал» на начало 2018 года оценивались в минус 165,78 млн рублей, чистая прибыль составляла минус 90,4 млн рублей. В «Парк-сити Урал» в конце 2018 года введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена член Межрегиональной СРО арбитражных управляющих Гульчачак Шигапова.
По данным «Контур.Фокус», кредитор «Башкирии» ИП Арам Овселян намерен обратиться в суд с требованием признать копанию банкротом. Также Сбербанк пытается взыскать солидарно 230,6 млн рублей задолженности за неисполнение обязательств по договорам займа с ООО «Башкирия», ООО «Парк-Сити Урал», ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат», ООО «Колесо развлечений», ООО «Парк-Сити Отель», ИП Натальи Крючковой.
Также на торги 17 мая выставлена доля Юсупова в размере 30% в уставном капитале ООО «Учалытеплосервис». Начальная цена за нее установлена в 50 млн рублей.
Предприниматель, совладелец обанкротившегося ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» Марсель Юсупов был признан банкротом в сентябре 2018 года.