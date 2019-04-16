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Международный коммуникационный форум Baltic Weekend пройдет в Баку

16 апреля 2019, 15:30
Фото: www.balticweekend.com
На международном коммуникационном форуме Baltic Weekend: Baku Edition состоится обсуждение темы о продвижении брендов за границей. Дискуссия пройдет 18 апреля в городе Баку в рамках круглого стола «Level up! Битва брендов за новые рынки».

Как пишут «Новые известия», различные компании сталкиваются с трудностями ведения бизнеса за рубежом, поскольку не всегда тщательно продумывают стратегию продвижения своих продуктов. Участники круглого стола будут говорить о своем собственном опыте в этом вопросе. Эксперты вынесут на обсуждение маркетинговые и рекламные стратегии по выводу продуктов на мировые рынки.

В мероприятии будут задействованы представители крупнейших IT-компаний, информационных и коммуникационных агентств мирового уровня, а также одной из самых крупных пивоваренных компаний мира. Круглый стол запланирован на первый день форума Baltic Weekend 18 апреля с 15.30 до 17.30.

На встрече пройдут выступления Александра Казюхина, главы iMARS China в Пекине; Владимира Исаева, PR-директора “Яндекс.Такси”; Надежды Овсянниковой, директора по корпоративным коммуникациям Carlsberg Azerbaijan & Kazakhstan и Аллы Махаловой, заместителя коммерческого директора Sputnik.

Напомним, Baltic Weekend уже на протяжении 19 лет каждый год проходит в городе Санкт-Петербург. Он представляет собой один из крупнейших европейских форумов. На свои площадки привлекает свыше 500 экспертов. В 2019 году генеральным информпартнером мероприятия выступит ТАСС, а международным партнером - Sputnik Азербайджан. Основной бизнес-партнер форума в этом году - 1st MediaInvest.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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