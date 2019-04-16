Международный коммуникационный форум Baltic Weekend пройдет в Баку

Напомним, Baltic Weekend уже на протяжении 19 лет каждый год проходит в городе Санкт-Петербург. Он представляет собой один из крупнейших европейских форумов. На свои площадки привлекает свыше 500 экспертов. В 2019 году генеральным информпартнером мероприятия выступит ТАСС, а международным партнером - Sputnik Азербайджан. Основной бизнес-партнер форума в этом году - 1st MediaInvest.