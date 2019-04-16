Лучшие игроки, роль Цулыгина и новые контракты. 10 вопросов экспертам

Как вы считаете, за счет чего «Салават» изменился после регулярного сезона? В конце зимы были предпосылки для попадания в полуфинал Кубка Гагарина?
Александр Фомичев, эксперт и комментатор КХЛ ТВ и Матч ТВ: Цулыгин с начала сезона обозначил, что «Салават» будет действовать надежно в обороне и был наведен порядок в зоне обороны: каждый знал свои обязанности. Нападающие обязаны были спускаться вниз и помогать защитникам в случае необходимости. Какие-то матчи получались очень хорошо, какие-то чуть хуже. Но было видно, что эту модель Цулыгин будет применять в матчах Кубка Гагарина. В принципе, так и случилось. Эта модель работает и действует вполне успешно, поэтому команда и попала в полуфинал Кубка Гагарина.
Кирилл Корнилов, эксперт и комментатор КХЛ ТВ, Матч ТВ и Viasat Sport: Даже за несколько матчей до конца «регулярки» было непонятно с кем сыграет «Салават» в первом раунде. Поэтому о предпосылках говорить не приходится. Займи «Авангард» не четвертое, а третье место на Востоке, вопросов о прохождении первого раунда было бы гораздо больше. Но сетка плей-офф сложилась удачно для уфимцев. Один из моментов преобразования «Салавата» — оказавшись за пару недель до конца регулярки на шестом месте, уфимцы уже никуда бы не поднялись и не опустились. Удалось разгрузить лидеров, дать возможность уладить личные вопросы некоторым игрокам и самое главное, подтянуть физическое состояние команды перед решающими матчами.
В чем видите плюсы и минусы игры «СЮ? Какие позиции и аспекты нуждаются в усилении?
Фомичев: Плюсы «Салавата Юлаева» в том, что у них очень сбалансированная игра и они действовали в таком ключе с начала сезона. Если в прошлых сезонах «Салават Юлаев» действовал в атаке очень успешно, то не всегда хватало сил, умений и навыков, как играть в обороне. В этом сезоне Цулыгину эту задачу успешно удалось решить. Его задачей было заставить «Салават» здорово обороняться на своей половине, но не закрепощаться в атаке. В какой-то мере эту проблему решили. Но все же какой-то остроты в атаке, в частности, в серии с «Авангардом», не хватило. Большой проблемой была травма Бурдасова. Это остроатакующий нападающий. Игрока такого плана и с такой позицией не хватило, чтобы иметь три тройки в атаке.
Корнилов: В целом по позициям у «Салавата» везде присутствует необходимый баланс. Шикарный вратарь, разноплановые защитники. Есть сильные бригады большинства и меньшинства. Атакующие и сдерживающие тройки тоже есть. По ходу сезона, я думаю, многим игрокам было сложно перестроить свою игру под требования Цулыгина, но в последствии, как показал плей-офф, многое получилось. В «регулярке» хотелось бы видеть более атакующую игру. В плей-офф понятно, на что делается основной упор, но в течение сезона более агрессивная игра в атаке могла бы помочь «Салавату» более ровно провести регулярку. Еще, на мой взгляд, не хватало по сезону глубины состава. С учетом того, что в КХЛ скоро будет потолок зарплат, сильно не разгуляешься с новыми приобретениями, хотя от них, я думаю, никто не откажется, здесь вопрос в возможностях. Поэтому для создания глубины, на мой взгляд, в регулярном чемпионате необходимо давать больше шансов молодым игрокам из системы. Есть же «Толпар» и «Торос». Перспективные игроки там есть. Потому что через сезон, «Салават» вероятно ждет перестройка и когда, как не в следующем сезоне, наигрывать доморощенных ребят?
Почему «зелено-белые» не справились с «Авангардом»? Не пошла игра в неравных составах, мало жесткости, были проблемы при пересечении средней зоны, а Омск очень свободно и много атаковал, бросая и забрасывая с разных дистанций — на мой взгляд, это ключевые причины.
Фомичев: Уфимцы ожидали, что «Авангард» будет действовать активно, будет много бросать, атаковать и в своей зоне «Салавату» придется действовать в сдерживающей манере. На это и рассчитывал Цулыгин, наигрывая команду в течение сезона. Не хватило остроты в атаке. Да, звено Кемппайнена со своей функцией справилось. Второй звено могло бы сыграть поярче. На мой взгляд, не так ярко сыграли атакующие защитники «Салавата Юлаева». Подключения к атаке были, но не такими результативными, как ожидалось.
Корнилов: Во-первых, хочется сказать командам огромное спасибо. Одна из самых интересных серий розыгрыша Кубка Гагарина-2019. Я работал на шестом матче и хочу сказать, что это были самые интересные 1:0 за все время работы. Говоря про причины:
22 из 41 шайбы в плей-офф оформили Умарк, Кемппайнен и Хартикайнен. У второй тройки 6 шайб. Считаете ли вы, что «Салават» зависит от первого звена или это нормальное явление?
Фомичев: Первая тройка — те ребята, которые должны были делать результат. Играли очень остро в большинстве матчей в регулярном сезоне и во всех сериях плей-офф. В плей-офф, когда звено Кемппайнена появлялось на площадке, игра перемещалась в зону соперника. Все они острые атакующие нападающие, очень здорово сыграны и классно взаимодействуют друг с другом. От тройки Бурмистрова, думаю, ждали большего, но в ключевые моменты матчей много времени на льду проводило звено Кемппайнена — лучшие ребята должны быть на льду как раз в это время.
Корнилов: В такой команде как «Салават», безусловно, игру определяет первая тройка. Против них старались играть плотно, но ни «Магнитка», ни «Автомобилист» остановить их не смогли. Для второго звена 6 шайб маловато. Но тут надо понимать, что даже в серии с «Авангардом» из 14 голов два были на счету защитников (Арзамасцев и Сергеев), игроки первой тройки забросили шесть шайб, игроки остальных звеньев так же шесть. Но тут два момента выделю:
В принципе, я считаю это нормальной поддержкой лидеров. Нельзя так же забывать, что не играл Бурдасов, шайб которого, возможно и не хватило Уфе для дальнейшей борьбы за Кубок.
Если Юха Метсола лучший, то кого назвать второй и третьей звездой сезона? Достоин ли Метсола звания MVP Кубка Гагарина уже сейчас, до окончания финала? Удалось ли ему удивить своей игрой?
Фомичев: Метсола провел классный сезон, и «регулярку», и плей-офф. Были опасения, наверное, когда его взяли. В последние три-четыре года все вратари, которые приглашались в Уфу, сыграли ниже своих возможностей. Метсола парень невысокий, но быстро двигается, имеет стальные нервы, всегда спокоен. В меру техничный вратарь, который до этого три сезона сыграл в «Амуре». В «Амуре» всегда много бросков и это хороший опыт для Метсолы — он всегда должен находиться в хорошей физической форме. С другой стороны, в «Амуре» нет такой ответственности за результат. В Уфе Метсола сразу показал, что будет играть первым номером.
Наверное, MVP Кубка Гагарина больше достоин тот парень, который играл в финале. Так как в финал не попали, думаю, нет. Логичнее было бы его назвать по крайней мере лучшим вратарем Востока. За это звание он бы поспорил с Якубом Коваржем из «Автомобилиста».
По «регулярке», конечно, отметил бы Кадейкина с Жарковым. Это те ребята, которые оборонялись, делали свою работу, приносили результат во многих матчах регулярного сезона и в серии против «Металлурга», когда им удалось закрыть ведущее звено «Магнитки».
Вторая звезда, думаю, Хартикайнен, третья — либо Умарк, либо Кемппайнен.
Корнилов: Метсола безальтернативно лучший хоккеист в составе «Салавата» в этом сезоне. Вспоминая проблемы уфимцев с вратарями в последних сезона, в этом наконец удалось обрести стабильность. Мы много хвалили Метсолу, когда он был в «Амуре», но в силу объективных причин ему не удавалось показывать себя во всей красе в плей-офф. Один из самых стабильных вратарей лиги, поэтому его игра не то, чтобы удивила. Скорее удивила его феноменальная физическая подготовка, которая позволила ему без замен отыграть сложнейший плей-офф и отразить наибольшее количество бросков среди всех вратарей в плей-офф (в финале, я думаю, вряд ли его догонят Сорокин — Бобков).
Насчет MVP плей-офф вопрос спорный. Вряд ли приз лучшего игрока плей-офф дадут игроку, который не играл в финале. Для болельщиков Метсола лучший. Но все-таки MVP будет определен в серии ЦСКА и «Авангарда». В этих командах достаточно претендентов.
Если оценивать сезон в целом, то я выделю защитника Сергеева. Серьезный прогресс. Огромное доверие тренерского штаба, на мой взгляд, он оправдал. Артем не самый результативный защитник, но при игре у своих ворот против очень тяжело. В этом сезоне мы увидели его потенциал, который со временем, мне кажется, он сможет раскрыть.
Выделять кого-то одного из игроков нападения сложно. Но выбор будет очевиден. Хартикайнен — Кемппайнен — Умарк. Для меня эта тройка как единое целое. И Хартикайнен раскрылся в этом сезоне не только как хороший снайпер, но и как игрок, который делает восхитительные последние передачи. Кемппайнен обновил многие рекорды «Салавата» в плей-офф и стал лучшим снайпером команды в весенней стадии и одним из лучших в регулярке. Ну и Линус Умарк — плеймекер, которых не так много в нашей лиге. Чувство игры у шведа на высочайшем уровне. Но помимо всего прочего можно вспомнить как в серии с «Авангардом» он ловил на себя броски и как часто вступал в силовую борьбу. Настоящий лидер.
Не опасно ли перехвалить Николая Цулыгина и тренерский штаб? В чем вы видите вклад тренеров и их тактические наработки? Продлевать ли с Цулыгиным контракт?
Фомичев: Соревнования закончились, нужно как следует отдохнуть и все проанализировать, готовиться к следующему сезону.
Вклад: игра в обороне Цулыгиным была выведена на высокий уровень. Эта наработка создавалась с тренировочных сборов. В конце регулярного чемпионата лидеры уфимцев не поехали на дальневосточный выезд и это была возможность для них отдохнуть, восстановиться, чтобы хватило сил на плей-офф. В принципе, это сработало: легионерское звено подошло к матчам навылет более свежим, нежели ребята из других команд. В то же время, во время этого выезда ребята, которые играли мало или были недовольны своей ролью в команде, получили больше времени и им это тоже пошло на пользу.
Продлевать ли контракт? На мой взгляд, однозначно да. Это тренер, который доказал, что умеет выставлять определенную тактическую модель, ее выдерживать и эта модель приносит результат.
Корнилов: Если говорить про регулярный чемпионат, то сложно было дать оценку работы тренерского штаба. Потребовалось время, чтобы команда поняла и приняла систему игры. Первое, что бросилось в глаза — «Салават» стал гораздо надежнее играть в обороне. И здесь не только заслуга Метсолы, но и безусловно тренерского штаба. Многие игроки под руководством Цулыгина смогли раскрыться с другой стороны. Не будем забывать и про давление на Николая Леонидовича в сезоне. Он смог справиться с этим и в плей-офф показал, что проделанная работа была колоссальная. Далеко не каждому тренеру в первый год работы удается пробиться в финал конференции.
Мы смогли увидеть разный «Салават Юлаев» в плей-офф. Первая тройка «Магнитки» ничего не смогла сделать в первом раунде с обороной «Салавата». Лучшее большинство «Автомобилиста» было наглухо перекрыто. С «Авангардом», как и ожидалось, пришлось доставать из себя максимум сил.
На мой взгляд, максимум «Салават» из себя смог достать. К концу сезона стало заметно, что Цулыгин себя и чувствует и ведёт на скамейке гораздо увереннее. Если к следующему сезону добавить агрессии атаке, то получится очень симпатичный хоккей. Да и в целом за его работой будет интересно посмотреть.
С кем из игроков, у которых заканчиваются контракты, нужно расстаться, а кого — подписать снова? В списке Арзамасцев, Бурдасов, Кемппайнен, Рыбин, Семенов, Сергеев, Сергиенко, Ткачев.
Фомичев: Я бы, конечно, их всех переподписал на следующий сезон или сезоны. Конечно, многое зависит как от финансовых аппетитов самих ребят, так и от возможностей клуба.
Корнилов: С учетом того, что на следующий сезон контракты есть у Хартикайнена и Умарка, нужно договариваться с Кемппайненом. О вкладе этой тройки в итоговый результат говорить не приходится. И сохранить ее на год будет очень сильным ходом. Сергеев, на мой взгляд, в свой первый полноценный сезон стал не просто основным защитником, но и затмил Ларсена по игровому времени и, надеюсь, с каждым годом будет прогрессировать.
Все перечисленные игроки имеют важное место в команде. Но нужно учитывать планы игроков: Максим Рыбин и Алексей Семенов пусть и возрастные, но разве кто-то сможет их упрекнуть в слабой игре в плей-офф? Я думаю, нет. Сергиенко, не игравший полтора месяца, вышел на пятый матч и сыграл удивительно здорово. Ткачев смог прибавить в плей-офф, но, есть мысли у меня, что он может играть еще сильнее. Сейчас нужно некоторое время, чтобы эмоции улеглись и должно быть принято решение о том, в каком направлении будет дальше двигаться «Салават».
Бурдасов планирует поехать на просмотр в НХЛ, СМИ сообщают об интересе из НХЛ к Арзамасцеву. Оцените их шансы на игру в НХЛ на постоянной основе.
Фомичев: Ребята должны сами решить, хотят ли они попробовать свои силы в лучшей лиге в мире. Всегда можно вернуться в «Авангарда», есть примеры Сергея Шумакова из «Авангарда», Вадима Шипачева в «Динамо». Я думаю, если есть предложение и предложение финансово обосновано (даже если будет потеря в деньгах), то, конечно, ехать надо и надеяться на лучшее. Потому что, может, через сезон, три, пять или в конце карьеры ребята будут об этом сожалеть. Как игрок, который не участвует в соревнованиях КХЛ уже лет семь, могу сказать: со многими ребятами своего возраста встречаюсь и многие говорят, что жалеют, что когда была возможность, не попробовали свои силы в НХЛ.
Корнилов: Вообще, сложно отвечать на подобные вопросы. Примеров очень много как успешных переходов в НХЛ, так и не очень. Есть ведь много нюансов, начиная от знания языка, смены обстановки, понимания того, что место в составе тебе не обеспечено прошлыми заслугами и заканчивая тем, в систему какой команды ты попадешь. Сложно сказать о перспективах, но если четко решили, то препятствовать, мне кажется, не стоит.
Контракт у Андрея Кареева до 2020-го, однако, он не играет. Стоит ли ему просить обмена или разрывать соглашение? В другой команде Кареев сможет играть и расти, а у Уфы есть молодые Даниил Тарасов и Иван Федотов почти без практики в КХЛ.
Фомичев: В тех матчах, в которых Кареев принял участие, сыграл здорово. Парень над собой работает. Очень хорошо, что сезон он провел с Юхой Метсолой, с которым они где-то похожи по габаритам, по стилю игру. Он очень много извлек для себя полезного. Да, хорошие конкуренты, Федотов и Тарасов — классные вратари, которые рано или поздно будут играть в КХЛ, возможно, за «Салават Юлаев».
Здесь Андрей должен для себя принять решение. Если есть команда КХЛ, которая его зовет и он считает, что шансы стать первым номером там выше, чем в «Салавате Юлаеве», возможно, лучше поменять клуб.
Корнилов: Быть бэкапом вратаря, который любит играть много — очень тяжело в психологическом плане. Любой игрок или вратарь развивается и растет, когда есть игровая практика. С таким Метсолой рассчитывать на игровое время достаточно сложно. Насколько я помню, разорвать контракт по инициативе игрока — очень сложная процедура. Но Карееву необходимо играть. Если у Андрея будет шанс перейти, то этим шансом необходимо пользоваться, иначе просто можно пересидеть.
Какую оценку можете дать всему сезону уфимцев по десятибалльной шкале?
Фомичев: Я сторонник разделять регулярный сезон и матчи плей-офф. В «регулярке» у «Салавата» возникали проблемы. Возможно, проблемы возникали из-за того, что жертвовали играми ради подготовки к плей-офф. За «регулярку» «Салават» получает 6 баллов. Раз дошли до полуфинала Кубка Гагарина, достойно смотрелись, в последнем матче проиграли в тройном овертайме — за это получают 8. Вышли бы в финал — получили бы 9. Выиграли бы Кубок Гагарина — тогда 10.
Корнилов: 7,5 — с теми проблемами, с которыми столкнулся «Салават» в регулярном чемпионате, я считаю, команда Николай Цулыгина смогла вытянуть максимум. Шестое место на Востоке, все-таки, не лучший результат. Но в плей-офф это был другой «Салават» и мне он понравился больше, чем в регулярке.