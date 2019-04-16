Лучшие игроки, роль Цулыгина и новые контракты. 10 вопросов экспертам

Корнилов: В целом по позициям у «Салавата» везде присутствует необходимый баланс. Шикарный вратарь, разноплановые защитники. Есть сильные бригады большинства и меньшинства. Атакующие и сдерживающие тройки тоже есть. По ходу сезона, я думаю, многим игрокам было сложно перестроить свою игру под требования Цулыгина, но в последствии, как показал плей-офф, многое получилось. В «регулярке» хотелось бы видеть более атакующую игру. В плей-офф понятно, на что делается основной упор, но в течение сезона более агрессивная игра в атаке могла бы помочь «Салавату» более ровно провести регулярку. Еще, на мой взгляд, не хватало по сезону глубины состава. С учетом того, что в КХЛ скоро будет потолок зарплат, сильно не разгуляешься с новыми приобретениями, хотя от них, я думаю, никто не откажется, здесь вопрос в возможностях. Поэтому для создания глубины, на мой взгляд, в регулярном чемпионате необходимо давать больше шансов молодым игрокам из системы. Есть же «Толпар» и «Торос». Перспективные игроки там есть. Потому что через сезон, «Салават» вероятно ждет перестройка и когда, как не в следующем сезоне, наигрывать доморощенных ребят?