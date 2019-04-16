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Храмы в Уфе более защищены, чем Собор Парижской богоматери - эксперт

16 апреля 2019, 14:58
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Эксперт по противопожарной безопасности Константин Кузнецов ответил на вопросы Медиакорсети.

15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери, христианский храм, который насчитывает более 850 лет, одна из главных достопримечательностей Франции. Загорелся в результате реставрации, которую затеяли местные власти. Многие видели, как горели строительные леса, установленные для реставрации храма. У Собора сгорели шпиль, две трети кровли и часы.

Медиакорсеть задала эксперту по противопожарной безопасности Константину Кузнецову два вопроса в связи с этим.

- Насколько велик риск возгорания при проведении ремонтных работ с лесами?

- Кровля собора имела деревянные несущие конструкции и поэтому была уничтожена практически полностью, - ответил эксперт. - Каменные своды и стены пока уцелели. Будем надеяться, что они не подвергались критическому нагреву.

Вообще для исторических зданий деревянные перекрытия и конструкции кровель - это всегда самое уязвимое место, так как раньше не применялись огнезащитные составы.

Кроме того высота здания не позволила тушить пожар с лестниц или коленчатых подъемников, а заброска пожарных подразделений на кровлю или выход на чердак были слишком опасны. Поэтому если собор не смогли потушить сразу, то шансов остановить бушующий пожар уже практически не было.

- В Уфе может повториться что-то подобное?

- Если говорить об Уфе, то наши храмы конечно же ниже по высоте и кроме того восстанавливались уже с соблюдением более современных требований пожарной безопасности.

Куда страшнее, впрочем, для исторических зданий и храмов отсутствие должного присмотра и ухода. Это показали пожары деревянной Успенской Церкви в Кондопоге и пожар в доме Виденеева в Уфе.

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