Храмы в Уфе более защищены, чем Собор Парижской богоматери - эксперт

Кроме того высота здания не позволила тушить пожар с лестниц или коленчатых подъемников, а заброска пожарных подразделений на кровлю или выход на чердак были слишком опасны. Поэтому если собор не смогли потушить сразу, то шансов остановить бушующий пожар уже практически не было.