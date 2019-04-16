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Грузинские ученые нашли лучший сорт винограда для выращивания на Марсе

16 апреля 2019, 18:05
Фото: pixabay.com
Ученые из Грузии в ходе рассуждений о развитии виноделия на Марсе предположили, что первым из собранного на нем урожая будет изготовлено белое вино.

Разговор состоялся между участниками проекта IX Millennium, занимающегося поиском оптимального вида винограда для Красной планеты, информирует газета «Известия» 16 апреля.

В результате проведенных испытаний ученые сделали вывод, что наиболее приспособленным для роста в условиях ультрафиолетовой радиации является сорт ркацители.

Теперь эксперты планируют отобрать наиболее морозоустойчивые виды винограда, а также те, которые смогут без вреда для себя поглощать угарный газ.

Кроме этого, ученые работают над поиском бактерии, способной насыщать растение азотом при росте на Марсе в условиях дефицита полезных веществ в грунте.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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