Грузинские ученые нашли лучший сорт винограда для выращивания на Марсе

Разговор состоялся между участниками проекта IX Millennium, занимающегося поиском оптимального вида винограда для Красной планеты, информирует газета «Известия» 16 апреля.
В результате проведенных испытаний ученые сделали вывод, что наиболее приспособленным для роста в условиях ультрафиолетовой радиации является сорт ркацители.
Теперь эксперты планируют отобрать наиболее морозоустойчивые виды винограда, а также те, которые смогут без вреда для себя поглощать угарный газ.
Кроме этого, ученые работают над поиском бактерии, способной насыщать растение азотом при росте на Марсе в условиях дефицита полезных веществ в грунте.