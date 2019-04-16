Экспозиция «Таймыр. Гений места» расскажет о жизни на Севере

Выставка проходит в столице страны во всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Она посвящена первозданной природе, а также жизни и уникальной культуре коренных малочисленных народов Арктики.
В самом начале экспозиции можно увидеть бивни мамонта, которые передали из коллекции Государственного Дарвиновского музея. Останки этих животных и сейчас хранятся в ледяных землях Таймыра. Многие века специалисты делают из них культовые предметы, украшения и приспособления для быта.
Примечательно, что вся экспозиция оформлена в трех тонах и это не случайно. Дело в том, что по верованиям нганасан, люди с Таймыра произошли от птицы краснозобой казарки, у которой в оперении были красный, белый и черный цвета.
Посетители смогут получить информацию о культуре нганасан энцев, ненцев, долган и эвенков по представленным экспонатам. Среди них долганские календари, ритуальные маски, элементы шаманского культа. Все они были созданы с 19 по начало 20 века.
Для ценителей подготовили фотопортреты, акварельные рисунки, полевые дневники «забытой» этнографической экспедиции на Таймыр 1965 года. Все они показывают быт, праздники, будни коренных народов, а также культуру. Стоит учитывать, что многое из этого уже утрачено.
По информации "Новых известий", впервые в Санкт-Петербург привезли наганасанский костюм и коллекции вещей в начале прошлого века. Экспозиция является идейным вдохновителем для многих художников.
Люди культуры интересуются тайнами древней культуры Севера до сих пор. Так, в центральном зале можно увидеть работы современных художников. Так, видеоинсталляция Милы Введенской «Формула белого пространства" показывает древние обряды. Также показано возведение традиционного жилища народов Севера в исполнении актеров-перфомеров Норильского заполярного театра драмы имени Маяковского.
По словам кураторов, самыми ценными экспонатами являются костюмы последних шаманов нганасан - Тубяку и Демниме Костеркиных. Их впервые показывают за пределами Арктики.
Сейчас есть уникальная возможность впервые увидеть частичку Арктики в Москве. Музей приглашает всех желающих отправиться в путешествие по Крайнему Северу.