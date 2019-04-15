СМИ: Ким Чен Ын в ближайшие дни может приехать в Россию

В свою очередь президент России Владимир Путин 26-27 апреля намерен приехать на Дальний Восток, а после отправиться в Китай. В Пекине лидер РФ посетит форум «Один пояс, один путь», пишет RNS.
По информации источников, Владимир Путин и Ким Чен Ын пересекутся во Владивостоке. Эксперты считают, что на двусторонних переговорах главы государств затронут вопрос поддержки Москвой политики Пхеньяна, на который оказывает серьезное давление Вашингтон. Лидер Северной Кореи сам стремится надавать на Белый дом по причине провала саммита КНДР — США. Последний проходил в городе Ханое (Вьетнам) в последних числах февраля 2019 года.
Напомним, что в конце прошлого месяца помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о подготовке визита Ким Чен Ына в РФ. Однако тогда Ушаков не назвал конкретной даты приезда северокорейского лидера.