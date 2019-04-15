СМИ: Ким Чен Ын в ближайшие дни может приехать в Россию

По информации источников, Владимир Путин и Ким Чен Ын пересекутся во Владивостоке. Эксперты считают, что на двусторонних переговорах главы государств затронут вопрос поддержки Москвой политики Пхеньяна, на который оказывает серьезное давление Вашингтон. Лидер Северной Кореи сам стремится надавать на Белый дом по причине провала саммита КНДР — США. Последний проходил в городе Ханое (Вьетнам) в последних числах февраля 2019 года.