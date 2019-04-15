Марат Муртазин покинул пост генерального директора ХК «Торос»

В плей-офф Кубка Братины «Торос», вопреки ожиданиям экспертов, едва не добрался до финала, в итоге взяв бронзу. В полуфинале нефтекамский клуб в серии до четырех побед уступил тюменскому «Рубину» с общим счётом 2:4.
Сам Марат Флюрович в телефонном разговоре подтвердил свое увольнение. Хотя его профиль на официальном сайте клуба еще существует. Теперь уже экс-генеральный директор «Тороса» сказал, что не совсем согласен с таким решением. Однако оно уже принято и теперь идут поиски нового руководителя.
Пока же обязанности генерального директора исполняет генменеджер клуба Дмитрий Денисов.
По нашей информации, в кресло босса «Тороса» могут вернуться Валерий Нургутдинов, либо Ришат Сакаев. Оба ранее уже управляли нефтекамским клубом. Другой наш информированный источник сообщил, что ХК «Торос» ждут не очень приятные изменения по части финансирования. Бюджет клуба на следующий сезон будет сокращен на 15-20 процентов.
Напомним, что «Торос» - самая титулованная команда в истории Высшей хоккейной лиги. Клуб, являющийся фарм-командой ХК «Салават Юлаев» трижды выигрывал «Кубок Братины», аналог «Кубка Гагарина» в КХЛ.