mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Марат Муртазин покинул пост генерального директора ХК «Торос»

15 апреля 2019, 09:48
Фото: ХК Торос
Кураторы башкирского хоккея решили не продлевать контракт с функционером, несмотря на успешное выступление команды в текущем сезоне ВХЛ.

В плей-офф Кубка Братины «Торос», вопреки ожиданиям экспертов, едва не добрался до финала, в итоге взяв бронзу. В полуфинале нефтекамский клуб в серии до четырех побед уступил тюменскому «Рубину» с общим счётом 2:4.

Сам Марат Флюрович в телефонном разговоре подтвердил свое увольнение. Хотя его профиль на официальном сайте клуба еще существует. Теперь уже экс-генеральный директор «Тороса» сказал, что не совсем согласен с таким решением. Однако оно уже принято и теперь идут поиски нового руководителя.

Пока же обязанности генерального директора исполняет генменеджер клуба Дмитрий Денисов.

По нашей информации, в кресло босса «Тороса» могут вернуться Валерий Нургутдинов, либо Ришат Сакаев. Оба ранее уже управляли нефтекамским клубом. Другой наш информированный источник сообщил, что ХК «Торос» ждут не очень приятные изменения по части финансирования. Бюджет клуба на следующий сезон будет сокращен на 15-20 процентов.

Напомним, что «Торос» - самая титулованная команда в истории Высшей хоккейной лиги. Клуб, являющийся фарм-командой ХК «Салават Юлаев» трижды выигрывал «Кубок Братины», аналог «Кубка Гагарина» в КХЛ.

Материалы по теме
ХК «Торос» расторг контракты с главным тренером и тренером вратарей«Торос» обновит свой талисман
#Новости#Эксклюзив#Наиль Юмагузин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48