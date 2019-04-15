Марат Муртазин покинул пост генерального директора ХК «Торос»

Сам Марат Флюрович в телефонном разговоре подтвердил свое увольнение. Хотя его профиль на официальном сайте клуба еще существует. Теперь уже экс-генеральный директор «Тороса» сказал, что не совсем согласен с таким решением. Однако оно уже принято и теперь идут поиски нового руководителя.