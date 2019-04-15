Ирек Ялалов в Совете Федерации за год увеличил свой доход почти на 2 млн

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов, бывший глава администрации Уфы с 2012 года по сентябрь 2018 года, заработал в 2018 году почти 6,4 млн рублей, что на 1,6 млн рублей больше, чем в 2017 году. Его супруга задекларировала 425,3 тыс. рублей. Бывшему мэру на праве собственности принадлежит квартира площадью 114 кв. м, доли в еще двух квартирах на 59 и 146,5 кв. м и машиноместо. Его супруге принадлежит жилой дом (611 кв. м), участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на 2,4 тыс. кв. м, доля в квартире на 146,5 кв. м, гараж, стояночное место и хозстроение. Это же имущество находится в пользовании у Ирека Ялалова. Также на его жену оформлены автомобили Toyota Rav-4 Toyota Land Cruiser Prado-120.