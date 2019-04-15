Дом в Италии и Mercedes-Benz: депутаты Госдумы от Башкирии раскрыли доходы

Депутаты Госдумы от Башкирии опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2018 год. По сравнению с 2017 годом доходы большинства из них значительно выросли. Самая любимая марка автомобиля у парламентариев – Mercedes-Benz.
Тройка лидеров
Уже несколько лет среди коллег лидирует председатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. Он заработал в 2018 году около 23,4 млн рублей (в 2017 году было 22 млн рублей). В пересчете на среднемесячную зарплату сумма его заработка составила почти 2 млн рублей. Депутат владеет квартирой (433 кв.м), хозяйственным строением и земельным участком для ИЖС площадью 1,5 тыс. кв. м, а также половиной хутора в Финляндии (6,8 тыс. кв.м). В пользовании две квартиры (60 и 65 «квадратов»), одна из которых в найме на время депутатских полномочий.
Доход его супруги составил почти 650 тыс. рублей. В собственности у нее квартира (78 кв. м), дом в России (859 кв. м), дом в Италии (175,7 кв. м), участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 3 тыс. кв. м, беседка (140,5 кв. м), бассейн (121 кв. м) и гараж. Автопарк госпожи Шайхутдиновой состоит из внедорожника Toyota Land Cruiser, седана представительского класса Mercedes-Benz S400 и фургона Chevrolet Express.
Второе место с большим отрывом от лидера занял «единоросс» Ильдар Бикбаев с 8,3 млн рублей. Он увеличил свой заработок на 3 млн рублей. Его жена также значительно повысила свой доход и задекларировала 1,9 млн рублей против 423 тыс. в 2017 году. Зато из семейной декларации исчезла квартира (65 кв. м), принадлежавшая Бикбаевым на две трети. В пользовании депутата находится служебная квартира (86,3 кв. м), дом (40,3 кв. м) и гараж. Супруга владеет половиной квартиры (33,3 кв. м) и частью квартиры (51,7 кв. м).
Замыкает тройку самых состоятельных также депутат от «Единой России» Рафаэль Марданшин, чей доход прирос на 1,4 млн до 6,8 млн рублей. В собственности у него по-прежнему участок для ИЖС (1 тыс. кв. м), дом (261 кв. м) и газопровод низкого давления. Также он владеет двумя люксовыми автомобилями марок Volvo ХС 60 и Mercedes-Benz S350 4 Matic. В пользовании две квартиры, одна из которых депутатская (169 кв. м), вторая на 84 кв. м. Его супруга заработала больше мужа – почти 7 млн рублей. За год она приобрела три новых участка земель сельскохозяйственного назначения и теперь ей принадлежат 11 участков общей площадью 5,6 тыс. кв. м и два нежилых помещения общей площадью около 648 кв. м.
Пять «единороссов» - «середнячков» и выдающийся «справедливоросс»
Немного отстала от Марданшина «единоросс» Римма Баталова, чей доход составил 6,7 млн рублей. Она по-прежнему владеет квартирой (109,5 кв.м) и кроссовером Audi Q5 S-Line. В найме на срок полномочий находится квартира (120,9 кв. м). В собственности супруга, заработавшего 155,5 тыс. руб., есть гараж, в безвозмездном пользовании – квартира (109,5 кв. м).
Почти в два раза снизил свой доход «единоросс» Алексей Изотов. Он задекларировал около 6,3 млн рублей. Супруга отчиталась о 1,1 млн рублей. Чета владеет квартирой (100,3 кв. м). В пользовании депутата служебная квартира (84 кв. м) и еще одна на 176,4 кв. м. Автопарк состоит из кроссовера Mercedes-Benz ML 350 BLU.
По 5,3 млн рублей заработали «единороссы» Фарит Ганиев и Зугура Рахматуллина. У Ганиева, жены и ребенка имущества в собственности нет. В пользовании у депутата две квартиры (на 50 и 84,3 кв. м), у супруги также дом площадью 68 кв. м.
«Единоросс» Зариф Байгускаров и депутат «Справедливой России» Гаджимурад Омаров задекларировали по 5,2 млн рублей. Зато господин Омаров лидирует среди коллег по количеству недвижимости. Ему принадлежат девять земельных участков общей площадью 25,3 тыс. кв. м, пять домов общей площадью 6 тыс. «квадратов», два гаража суммарно на 300 кв. м, хозблок (210 кв. м) и дом охраны (70,6 кв. м). Депутат ездит на Mercedes-Benz G63 AMG. В пользовании у него жилой дом (179 кв. м), участок для ИЖС на 3,2 тыс. кв. м и служебная квартира (136,2 тыс. кв. м).
В собственности его супруги, которая заработала около 1,7 млн руб., есть участок для дачного строительства (2,5 тыс. кв. м), участок, относящийся к землям населенных пунктов (40 тыс. кв. м), доля в квартире (112 кв. м), два нежилых помещения общей площадью 4,3 тыс. кв. м и два люксовый автомобиль Mercedes-Benz S600. В 2017 году ей принадлежал также Porsche Cayenne.
Аутсайдеры рейтинга
Депутат от «Единой России» Павел Качкаев заработал 5 млн рублей. Его коллега, «единоросс» Михаил Бугера отчитался о 4,8 млн рублей. Доход «единоросса» Рамзила Ишсарина и коммуниста Александра Ющенко составил по 4,7 млн рублей.
Либерал-демократ Иван Сухарев, в 2017 году занявший вторую строчку в рейтинге с 13,8 млн рублей, в 2018 году заработал в три раза меньше – 4,6 млн рублей. Более чем в пять раз снизился доход его супруги – 1,5 млн рублей. Имущества в собственности у супругов нет. В пользовании находится депутатская квартира (119 кв. м) и еще одна, записанная на одного из детей (146 кв. м).
Последнее место по доходам у «единоросса» Инги Юмашевой – 4,6 млн рублей. Владеет долями в двух квартирах (62 и 30,3 кв. м). В пользовании квартиры (54 и 80,8 кв. м), одна из которых предоставлена на срок депутатских полномочий. Ездит на Infiniti G 25.