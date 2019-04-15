Дом в Италии и Mercedes-Benz: депутаты Госдумы от Башкирии раскрыли доходы

Замыкает тройку самых состоятельных также депутат от «Единой России» Рафаэль Марданшин, чей доход прирос на 1,4 млн до 6,8 млн рублей. В собственности у него по-прежнему участок для ИЖС (1 тыс. кв. м), дом (261 кв. м) и газопровод низкого давления. Также он владеет двумя люксовыми автомобилями марок Volvo ХС 60 и Mercedes-Benz S350 4 Matic. В пользовании две квартиры, одна из которых депутатская (169 кв. м), вторая на 84 кв. м. Его супруга заработала больше мужа – почти 7 млн рублей. За год она приобрела три новых участка земель сельскохозяйственного назначения и теперь ей принадлежат 11 участков общей площадью 5,6 тыс. кв. м и два нежилых помещения общей площадью около 648 кв. м.