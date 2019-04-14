Итоги «Салавата Юлаева»: главные победы, провалы и загадки сезона

Итоговый результат — хорошая отправная точка.
После чемпионства-2011 были финалы Востока 2014 (1-4 «Металлург»), 2016 (1-4 «Металлург») и 2019 (2-4 «Авангард»), но не более. Попадание в полуфинал Кубка Гагарина это успех — ты лучше, чем 21 команда КХЛ. Успехом надо распорядиться правильно. В 2014-м и 2016-м клуб провел слабую селекционную работу, а некоторые важные игроки ушли. Так, летом 2014-го Андрей Василевский уехал покорять НХЛ, лучший снайпер Игорь Мирнов перешел в «Ак Барс», а в 2016-м центрфорвард второго звена Николай Прохоркин соблазнился длинным рублем в СКА. Если перевести на современные реалии — это как если Уфу покинут Юха Метсола и Йоонас Кемппайнен. Звучит пугающе.
В сезонах 14/15 и 16/17 было слишком ненужных событий вокруг хоккея. Заморозка счетов спонсора в лице благотворительного фонда «Урал», слухи о конфликте Владимира Юрзинова-младшего и Олега Гросса (конфликта не было, однако, атмосферу это портило), кабинетные споры Игоря Захаркина с Леонидом Вайсфельдом. В обоих случаях команду очень быстро подкосили травмы и не проявили себя новички. В первом случае сломался вратарь Виталий Коваль и бесполезным оказался нападающий Евгений Скачков, во втором случае — потери Андреаса Энгвиста и Игоря Григоренко, возрастной защитник Константин Корнеев совсем не зацементировал оборону. Короче говоря: плохая селекция, сомнительные расклады вокруг хоккея, травмы, потеря единства в коллективе и недостаточно качественная тактика. Очевидно, все эти вопросы должны быть решены.
Чем именно был хорош этот сезон и что было не так.
Главные хоккейные успехи: две выигранные серии плей-офф, в первую очередь — победа над «Автомобилистом». Помимо этого были неплохие матчи регулярного чемпионата: победы над СКА, один выигранный матч у «Авангарда» (когда Юха Метсола отразил 62 из 64 бросков), характерные и зрелищные матчи в Риге и Нижнекамске и, на десерт - «регулярки», одно выигранное «Зеленое дерби».
Из содержания игр: хорошее меньшинство (до серии с «Авангардом»), уверенная игра Александра Кадейкина, Владимира Жаркова и Вячеслава Солодухина большую часть игр, эффективность Максима Майорова при малом игровом времени и великолепный Юха Метсола. Хорошо подменял при необходимости Андрей Кареев.
Провалы: большая часть остальных матчей регулярного сезона была плоха. Большинство было слабым, особенно, зимой, топ-клубам слишком много проигрывали, был установлен антирекорд по времени без шайб. Что до результатов игр: три проигрыша «Ак Барсу» за «регулярку» это позор, по-другому это не назвать. Никогда еще в КХЛ «Салават» не проигрывал главному сопернику больше половины очных противостояний за «гладкий» чемпионат.
Эти игры — особый случай, а «Салават» влетает 4:5, ведя 4:1. Такого быть не должно. В плей-офф недостаточно заметным был Дмитрий Кугрышев, в целом ниже своих возможностей сыграл Филип Ларсен (меньше очков, отрицательная полезность в «регулярке»). Еще одна сомнительная история: Николай Цулыгин позвал своего сына Кирилла в основу на три матча (в «регулярке» ВХЛ седьмой в «Торосе» по полезности, в плей-офф пятый, по очкам 20-й и второй соответственно) и при нем забрасывали.
Тренерский штаб Цулыгина де-факто не занимался молодежью. Даниил Тарасов, Павел Шэн, Никита Воронин, Иван Федотов должны были играть больше. Крошечный шанс был дан Владиславу Лукину и уроженец Усть-Катава справился, дважды забросив в «регулярке». Молодежью надо заниматься. Не за горами введение потолка зарплат, рано или поздно придется где-то вынужденно привлечь игрока из «Толпара» или «Тороса». Понятно, что система в Башкирии не очень дает выхлоп, но и шансов ребята не получают.
Что удалось в плей-офф: ключевые причины попадания в финал Востока
Самая большая загадка года — преображение после «регулярки». В матчах зимы «Салават», как правило, был слаб. Терял победы на ровном месте, игроки играли кто как придется, множество дешевых удалений, цельности и единой системы игры у Уфы почти не было. Некоторые матчи были настолько унылы, что после них даже было тяжело писать что-то новое.
Пройти «Металлург» помог Юха Метсола (его в этом тексте будет много), индивидуальное мастерство (вроде шайбы Владимира Ткачева в овертайме) и игра на разрушение. Последнее: лучшее (и чуть ли не единственное), что впечатляло в стиле игре уфимцев. В этом действительно чувствуется рука тренеров, это не упадет с неба. Прежде, чем детализировать этот аспект, коротко сформулируем основные сильные стороны «юлаевцев» в матчах Кубка Гагарина.
Подробнее о третьем пункте:
Что не удалось в плей-офф: «Авангард» был умнее и быстрее, проблемы не были решены
Возможно, набрать обороты Кемппайнену и партнерам помогла дальневосточная пауза, тогда многие игроки не поехали на выезд. Что же, в финале Востока это уже не сработало. Шли вторые и третьи овертаймы, а игроки «Авангарда» были быстры, словно начался первый период. Мало того, что они быстро передвигались, не падала и скорость мышления, они мало ошибались. В это же самое время «юлаевцы», по сути, встали. Как бы не восхищались командой в комментариях, будем откровенны: в последние полчаса последней игры хоккеисты хозяев просто встали. «Салават» не проигрывал «Авангарду» в физике, по сути, только до критической точки. В самый нужный момент силы иссякли. Возможно, трюком с Дальним Востоком клуб хотел компенсировать недостаточную физическую подготовку летом. Это не помогло выиграть серию.
В шести материалах о серии с «Авангардом» мы достаточно детально и строго осветили причины поражений. Напомним коротко, что не получилось.
Уфимцы заслужили массу респектов и теплых слов в комментариях за счет усердия и двух побед, но надо быть честными и не идти на поводу у эмоций: «ястребы» были сильнее и быстрее, а «Салават» плохо разобрал соперника. Это не судьи мешают нанести больше двух бросков в створ за период, это не судьи в «матче смерти» два раза нарушают численный состав, это не судьи даже не пытаются бросать защитником после выигранного вбрасывания. Для полноты картины представим совокупную статистику серии.
|Авангард
|СЮ
|Голы
|16
|14
|В большинстве
|6
|2
|В меньшинстве
|1
|Голы защитников
|3
|2
|Броски
|526
|379
|В створ
|280
|175
|Мимо створа
|246
|204
|Доля в створ
|53,23%
|46,17%
|%БВ
|5,71%
|8,00%
|%ОБ
|92,00%
|94,29%
|Блокшоты
|103
|109
|Хиты
|107
|136
|Вбрасывания
|216
|224
|%ВВбр
|49,09%
|50,91%
|Штраф
|63
|118
|Большинство
|20
|15
|%PP
|30,00%
|13,33%
|Меньшинство
|15
|20
|%PK
|86,67%
|70,00%
|Время в атаке
|1:34:21
|1:24:06
|Время на гол
|0:05:54
|0:06:00
|Время на БВ
|0:00:20
|0:00:29
Вроде, «Салават» забросил ненамного меньше, но посмотрите на качество бросков: даже при хорошей реализации, лишь 46,17% бросков доходили до ворот омичей. В этой серии первой тройке помогали мало, а наложение звеньев и разрушение уже не работали, «ястребы» бросали откуда, хотели, а явного лидерского звена у них нет.
В этом материале мы не разбираем игры подробно (для этого были обзоры матчей), тем не менее, сказанного уже достаточно, чтобы показать отставание по содержанию игр. По всем этим причинам «юлаевцы» опять вынуждены удовлетвориться утешительным призом в виде бронзовых медалей КХЛ. Они красивые, но бесполезные. В финал попал тот, кто действительно был лучше и это надо признать, чтобы двигаться дальше. Пора уже выигрывать Кубок, а не только говорить об этом.
Как быть с Николаем Цулыгиным? За него игроки
Цулыгин провел сезон лучше, чем ожидалось. Если ему действительно удалось сплотить команду, это успех. Две выигранные серии плей-офф и, в лучшем случае, десяток приличных матчей в «регулярке» — это действительно весомо, это действительно аргумент, чтобы его оставить, дойти до финала Востока очень тяжело, опираясь только на усилия игроков без тренеров. С другой стороны — какой смысл опять попадать в финал Востока и довольствоваться малым, зачем нужна нервотрепка по ходу сезона и как можно говорить об успехе всей команды, если как правило все решает вратарь и первое звено? «Салават» опять не выиграл Кубок — восемь лет после чемпионства это слишком долго. Мнение о том, что команду строят три-пять лет и поэтому надо оставить Цулыгина, чтобы он развивался — дилетантство. История КХЛ идет вразрез с этим тезисом.
2014: Майк Кинэн прилетел в Магнитогорск и в первом сезоне взял и выиграл Кубок Гагарина. 2019: Боб Хартли дал согласие Омску и вот они уже в финале. 2012 и 2013: формально, Олег Знарок тоже взял два Кубка Гагарина с «Динамо» в первые два года в московском клубе, титул со СКА в 2017 он тоже взял в первый сезон. Вячеславу Быкову понадобился всего один сезон со СКА-2015 и два с «Салаватом»-2011.
Единственные примеры, когда кто-то выигрывал Кубок Гагарина спустя более или менее длительный период работы с командой: Илья Воробьев с «Металлургом"-2016 (был помощником Кинэна, возглавил команду осенью-2015) и Кубки «Ак Барса» (Билялетдинов работал с Казанью в 2004-2011 и 2014–2019 годах). Быть может, если ЦСКА выиграет текущий финал, к списку добавится Игорь Никитин (тренирует «армейцев» с прошлого сезона).
Похоже, в Уфе хотят постепенно выиграть Кубок, медленно, но верно (иногда) развивая Николая Цулыгина. Метод спорный — обычно так не получается. Вообще, складывается ощущение, что в Уфе пытаются развить тренера, вместо того, чтобы заниматься юниорами, потому что детьми заниматься трудно и долго и легче сымитировать развитие хоккея в региона на примере тренера. СДЮШОР редко добивается медалей, выхлопа от «Толпара» и «Тороса» мало. По сути, только Станислав Гареев (родившийся даже не в Уфе, а в Иваново) более или менее часто играет за «Салават»: 37 матчей в «регулярке» (0+3, +5) и 14 в плей-офф (0+1, -2). Не супер. Видимо, клуб все устраивает. Не секрет, что молодежь в башкирском хоккее, по сути, никому не нужна.
Получится ли у Цулыгина снова сплотить команду, поставить меньшинство на «регулярку» и блокировать лидеров соперника? Тяжелый вопрос. Есть, например, история Федора Канарейкина: специалист привел «Магнитку» к чемпионству-2007 в свой первый самостоятельный (не считая первых трех недель сезона) сезон, но с тех пор ни разу не выводил свои команды даже в полуфинал.
Посмотрите еще раз на причины попадания «Салавата» в восточный финал и вспомните, как играл Метсола. Действительно хороший тренер не может так зависеть от вратаря. Никто не поспорит с тем, что Уфа без Метсолы и с ним — две разные команды. Все эти блокшоты, наложения и прочее, конечно, здорово, только без Метсолы могло и плей-офф не быть, шестое место Востка это низко.
Мое мнение: пока лучше всего ему развиваться в качестве помощника, тем более, изначально так и планировалось, но клуб испортил отношения с Эрккой Вестерлундом и тот был согласен продолжать сотрудничество только за более солидный гонорар. По неофициальной информации, совсем недавно с Цулыгиным действительно собирались расстаться, но за тренера вступились игроки. Если он нравится хоккеистам, то совет клуба может к этому прислушаться. Скорее всего, Цулыгин продолжит работу. Тем не менее, клубу стоит иметь про запас план Б: кого позвать, если «Салават» начнет гореть.
Как в итоге оценить сезон команды?
Из грязи в князи. Неплохой, однако, противоречивый и нервный. Нужно лучше. Хватит уже Уфе довольствоваться бесполезными медалями, вымпелы под потолком «Уфа-Арены» не конвертируются в чемпионский парад. При грамотном управлении и здравой селекции команда способна стать сильнее. Потенциал «Салавата» выше. Я могу оценить сезон в 7 баллов из 10: в «регулярке» были целые недели очень некачественного и незрелищного хоккея и занято лишь шестое место (6/10), в плей-офф пройдено два раунда, всего одержано 10 побед (8/10, выше может быть только у ЦСКА и «Авангарда»).
В последующих материалах мы обсудим сезон «юлаевцев» с ТВ-экспертами, оценим околохоккейную составляющую и контрактные вопросы.