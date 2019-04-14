Итоги «Салавата Юлаева»: главные победы, провалы и загадки сезона

Цулыгин провел сезон лучше, чем ожидалось. Если ему действительно удалось сплотить команду, это успех. Две выигранные серии плей-офф и, в лучшем случае, десяток приличных матчей в «регулярке» — это действительно весомо, это действительно аргумент, чтобы его оставить, дойти до финала Востока очень тяжело, опираясь только на усилия игроков без тренеров. С другой стороны — какой смысл опять попадать в финал Востока и довольствоваться малым, зачем нужна нервотрепка по ходу сезона и как можно говорить об успехе всей команды, если как правило все решает вратарь и первое звено? «Салават» опять не выиграл Кубок — восемь лет после чемпионства это слишком долго. Мнение о том, что команду строят три-пять лет и поэтому надо оставить Цулыгина, чтобы он развивался — дилетантство. История КХЛ идет вразрез с этим тезисом.