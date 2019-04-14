«Добропоезд — 2019» привезет в Уфу Диану Гурцкую и Ирину Слуцкую

В рамках акции в Уфе 19 апреля запланирован «Форум безграничных возможностей «Моя история успеха». В нем примут участие чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Диана Гурцкая, спортсмен-паратриатлет Ярослав Святославский, мастер спорта по регби на колясках Александр Салогуб, чемпионка Европы по зимнему триатлону Юлия Байгузова, тренер-наставник и волонтер «Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Волгоградской области Дмитрий Дружинин.