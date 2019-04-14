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«Добропоезд — 2019» привезет в Уфу Диану Гурцкую и Ирину Слуцкую

14 апреля 2019, 08:47
Фото: пресс-релиз
Всероссийская акция пройдет в 9 городах, в том числе и в столице Башкирии.

Цель акции — улучшение условий для достижения максимальной физической, психологической, социальной адаптации людей со специальными потребностями.

В рамках акции в Уфе 19 апреля запланирован «Форум безграничных возможностей «Моя история успеха». В нем примут участие чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Диана Гурцкая, спортсмен-паратриатлет Ярослав Святославский, мастер спорта по регби на колясках Александр Салогуб, чемпионка Европы по зимнему триатлону Юлия Байгузова, тренер-наставник и волонтер «Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Волгоградской области Дмитрий Дружинин.

Также в этот же день пройдут круглый стол «Формирование условий для физической, психологической, социокультурной адаптации людей со специальными потребностями», мастер-классы по физической активности при сахарном диабете и по адаптивной физкультуре для детей с ДЦП.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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