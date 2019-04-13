Неделя в Башкирии: Бронза «СЮ», бывшие премьер-министры, суициды и штрафы

Медиакорсеть рассказывает о произошедшем за неделю, то, что вы могли пропустить, но должны знать.
В понедельник, 8 апреля, на оперативке в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил запретить продажу алкоголя на сабантуях.
В этот же день в Башкирию вернулись два бывших премьер-министра. Раиля Сарбаева представили как гендиректора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». Он возглавлял кабинет министров республики в 2008–2010 годах.
8 апреля Азамат Илимбетов назначен и. о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье». Он работал премьер-министром в 2011–2012 годах.
В понедельник «Салават Юлаев» завершил борьбу за Кубок Гагарина. Он завоевал «бронзу», уступив омскому «Авангарду» в упорной борьбе — аж в третьем овертайме, пропустив одну шайбу.
Во вторник, 9 апреля, депутаты Госсобрания на внеочередном пленарном заседании приняли закон, которым утвердили штрафы за парковку на газонах. На этом же заседании состоялось историческое событие, как ни странно, в башкирском парламенте депутат впервые полностью свое выступление сделал на башкирском языке.
В среду, 10 апреля, Медиакорсеть опубликовала свое исследование, почему в Башкирии за последние пять месяцев шесть полицейских расстались с жизнью.
Тогда же стало известно, что директора ГУП «Управление административными зданиями» Эльвиру Берг подозревают во новом уголовном преступлении, ущерб насчитывается в размере 35 млн руб. На нее завели второе уголовное дело.
В этот день на суде по «афере на миллиард» заслушали представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые дали показания против бывших чиновников администрации Уфы.
Еще одно важное назначение состоялось на этой неделе. 11 апреля новым председателем Центральной избирательной комиссии Башкирии избрана Илона Макаренко.
В этот день стало известно, что работы по подтоплению Сибайского карьера продолжатся через пару недель.
И в этот же день появилось видео о том, как в Нефтекамске из-за травли в школе покончила с собой пятиклассница. Мама два года пыталась привлечь внимание учителей к этому, но безуспешно.
Медиакорсети стало известно, что новым главным тренером ХК «Салават Юлаев» мог стать известный хоккеист Игорь Ларионов. Почему этого не произошло — читайте в нашем материале.
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