Холодная как камень Уфа сдалась Джо Линн Тёрнеру и четырем шведам

Я совсем не боюсь трибьютов известных групп, которых больше нет и не будет, мне как правило попадались хорошие музыканты-участники. Особенно я укрепился в этом мнении, когда как-то услышал Dire Straits, который в копеечку сыграл и спел то, что я заслушал до дыр в студенчестве.