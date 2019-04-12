В Уфе ожидаются морозы до минус 13 градусов

В воскресенье температура воздуха понизится ночью до -1,+4°, при прояснениях до -5°, днем до +4,+9°, в отдельных южных районах республики до +9,+14°. В большинстве районов республики пройдут дожди различной интенсивности, местами по востоку со снегом. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.