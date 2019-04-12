В Уфе ожидаются морозы до минус 13 градусов

В субботу, 13 апреля, в большинстве районов Башкирии еще сохранится теплая погода с температурой воздуха +14,+19°, по северу республики уже +8,+13°.
В воскресенье температура воздуха понизится ночью до -1,+4°, при прояснениях до -5°, днем до +4,+9°, в отдельных южных районах республики до +9,+14°. В большинстве районов республики пройдут дожди различной интенсивности, местами по востоку со снегом. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.
Более интенсивное понижение температуры ожидает жителей республики 16, 17 апреля. В тыловой части северного циклона температура воздуха понизится ночью до -1,-6°, при прояснениях до -8,-13°, днем до 0,+5°. Северный ветер будет порывистым до сильного. Ожидается мокрый снег и дождь, по западу республики вероятность осадков небольшая.
На дорогах ночью и утром гололедица.