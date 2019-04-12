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В Уфе ожидаются морозы до минус 13 градусов

12 апреля 2019, 12:54
Фото: Mkset.ru
16 и 17 апреля в Башкирии при прояснениях ожидается понижение температуры из-за арктического антициклона.

В субботу, 13 апреля, в большинстве районов Башкирии еще сохранится теплая погода с температурой воздуха +14,+19°, по северу республики уже +8,+13­°.

В воскресенье температура воздуха понизится ночью до -1,+4°, при прояснениях до -5°, днем до +4,+9°, в отдельных южных районах республики до +9,+14°. В большинстве районов республики пройдут дожди различной интенсивности, местами по востоку со снегом. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

Более интенсивное понижение температуры ожидает жителей республики 16, 17 апреля. В тыловой части северного циклона температура воздуха понизится ночью до -1,-6°, при прояснениях до -8,-13°, днем до 0,+5°. Северный ветер будет порывистым до сильного. Ожидается мокрый снег и дождь, по западу республики вероятность осадков небольшая.

На дорогах ночью и утром гололедица.

#Новости#Рита Расулева#Общество
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