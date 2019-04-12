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В Уфе насильника 15-летней нашли по разбитой бутылке водки

12 апреля 2019, 07:51
Фото: Mkset.ru
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

10 апреля поступило сообщение о совершении действий сексуального характера в отношении 15-летней девушки, которые были совершены в этот же день в подъезде одного из многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Уфы.

На крик девушки вышла жительница дома, вспугнула злоумышленника и тот скрылся. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена разбитая бутылка спиртного, при этом, потерпевшая пояснила, что данную бутылку уронил подозреваемый.

Установлено, что данная бутылка была похищена в одном из магазинов города. Далее удалось установить обстоятельства кражи, приметы похитителя совпали с приметами подозреваемого. Впоследствии его личность была установлена, им оказался 19-летний житель Туймазинского района, который после освобождения из мест лишения свободы проживал у своих знакомых на территории Уфы и ранее был судим за разбойное нападение. В нем один из свидетелей совершенного преступления и опознала нападавшего, которого она заметила, когда тот следовал за девушкой на улице.

Мужчину задержали в одной из квартир в районе совершения преступления, где собирались лица, злоупотребляющие алкоголем.

Подозреваемый сознался в совершенном преступлении. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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