В Уфе насильника 15-летней нашли по разбитой бутылке водки

Установлено, что данная бутылка была похищена в одном из магазинов города. Далее удалось установить обстоятельства кражи, приметы похитителя совпали с приметами подозреваемого. Впоследствии его личность была установлена, им оказался 19-летний житель Туймазинского района, который после освобождения из мест лишения свободы проживал у своих знакомых на территории Уфы и ранее был судим за разбойное нападение. В нем один из свидетелей совершенного преступления и опознала нападавшего, которого она заметила, когда тот следовал за девушкой на улице.