В Уфе насильника 15-летней нашли по разбитой бутылке водки

10 апреля поступило сообщение о совершении действий сексуального характера в отношении 15-летней девушки, которые были совершены в этот же день в подъезде одного из многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Уфы.
На крик девушки вышла жительница дома, вспугнула злоумышленника и тот скрылся. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена разбитая бутылка спиртного, при этом, потерпевшая пояснила, что данную бутылку уронил подозреваемый.
Установлено, что данная бутылка была похищена в одном из магазинов города. Далее удалось установить обстоятельства кражи, приметы похитителя совпали с приметами подозреваемого. Впоследствии его личность была установлена, им оказался 19-летний житель Туймазинского района, который после освобождения из мест лишения свободы проживал у своих знакомых на территории Уфы и ранее был судим за разбойное нападение. В нем один из свидетелей совершенного преступления и опознала нападавшего, которого она заметила, когда тот следовал за девушкой на улице.
Мужчину задержали в одной из квартир в районе совершения преступления, где собирались лица, злоупотребляющие алкоголем.
Подозреваемый сознался в совершенном преступлении. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.