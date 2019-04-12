В США от администрации Трампа потребовали пересмотреть отношения с Россией

Авторы статьи пишут, что конфликт с РФ может привести к началу ядерной войны. США со своими союзниками и Россия находятся в опасном политическом параличе. Любой просчет или банальная ошибка могут стать началом военного столкновения. При конфронтации одной из сторон может быть применено ядерное оружие, чего не было последние 74 года.
По словам Шульца, Перри и Нанна, Вашингтон и Москва должны сделать смелые политические шаги. Это необходимо для поддержки возобновления стратегического взаимодействия. В противном случае конфликт ядерных держав способен вылиться в ядерное противостояние. Последние будет более опасным, дезориентирующим и экономически затратным, чем холодная война.