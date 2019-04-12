В США от администрации Трампа потребовали пересмотреть отношения с Россией

Авторы статьи пишут, что конфликт с РФ может привести к началу ядерной войны. США со своими союзниками и Россия находятся в опасном политическом параличе. Любой просчет или банальная ошибка могут стать началом военного столкновения. При конфронтации одной из сторон может быть применено ядерное оружие, чего не было последние 74 года.