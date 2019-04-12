mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Эквадоре задержали возможного помощника Джулиана Ассанжа

12 апреля 2019, 10:44
Фото: wikipedia.org
В столице Эквадора Кито взят под стражу предполагаемый соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Самого Ассанжа накануне арестовали в Лондоне британские полицейские. Об этом пишет RNS.

Имя задержанного в Кито человека пока не раскрывается. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо лишь сказала, что возможный помощник Джулиана Ассанжа намеревался вылететь в Японию.

По словам журналиста Виджай Прашада, задержанного в Эквадоре мужчину зовут Ола Бини. Он работает разработчиком программного обеспечения. Программиста арестовали в аэропорту. Ему даже не дали позвонить адвокату.

В четверг на сайте Wikileaks появилась информация о том, что власти Эквадора перестали предоставлять политическое убежище Джулиану Ассанжу. Посол Эквадора в Великобритании лично вызвал полицию в дипломатическое учреждение. Журналиста тут же взяли под стражу.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинение в сговоре с экс-специалистом по анализу разведывательной информации ВС США Челси Мэннингом. Последний имел доступ к секретным данным и передавал их Wikileaks.

На сайте Wikileaks опубликовано порядка 100 000 секретных документов о войне в Афганистане и несколько десятков тысяч документов о войне в Ираке. Некоторые материалы содержат данные о расстрелах мирного населения.

Сам Джулиан Ассанж прятался от спецслужб США в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В Швеции журналиста обвинили в изнасиловании, однако весной 2017 года Стокгольм отказался от преследования основателя Wikileaks. Несмотря на это британская полиция все равно обещала арестовать Ассанжа, как только тот покинет пределы эквадорской дипломатической миссии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44