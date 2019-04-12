В Эквадоре задержали возможного помощника Джулиана Ассанжа

Сам Джулиан Ассанж прятался от спецслужб США в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В Швеции журналиста обвинили в изнасиловании, однако весной 2017 года Стокгольм отказался от преследования основателя Wikileaks. Несмотря на это британская полиция все равно обещала арестовать Ассанжа, как только тот покинет пределы эквадорской дипломатической миссии.