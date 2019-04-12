В Эквадоре задержали возможного помощника Джулиана Ассанжа

Имя задержанного в Кито человека пока не раскрывается. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо лишь сказала, что возможный помощник Джулиана Ассанжа намеревался вылететь в Японию.
По словам журналиста Виджай Прашада, задержанного в Эквадоре мужчину зовут Ола Бини. Он работает разработчиком программного обеспечения. Программиста арестовали в аэропорту. Ему даже не дали позвонить адвокату.
В четверг на сайте Wikileaks появилась информация о том, что власти Эквадора перестали предоставлять политическое убежище Джулиану Ассанжу. Посол Эквадора в Великобритании лично вызвал полицию в дипломатическое учреждение. Журналиста тут же взяли под стражу.
Вашингтон предъявил Ассанжу обвинение в сговоре с экс-специалистом по анализу разведывательной информации ВС США Челси Мэннингом. Последний имел доступ к секретным данным и передавал их Wikileaks.
На сайте Wikileaks опубликовано порядка 100 000 секретных документов о войне в Афганистане и несколько десятков тысяч документов о войне в Ираке. Некоторые материалы содержат данные о расстрелах мирного населения.
Сам Джулиан Ассанж прятался от спецслужб США в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В Швеции журналиста обвинили в изнасиловании, однако весной 2017 года Стокгольм отказался от преследования основателя Wikileaks. Несмотря на это британская полиция все равно обещала арестовать Ассанжа, как только тот покинет пределы эквадорской дипломатической миссии.