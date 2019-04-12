В Башкирии придумали финансовую мотивацию для изучения башкирского языка

На спецпремию главы республики могут претендовать победители олимпиад по родным языкам, в также республиканского конкурса сказителей «Урал Батыр». Айбулат Хажин также в своём выступлении поднял проблему дополнительных баллов при поступлении в вузы для победителей и призёров межрегиональных олимпиад по башкирскому языку. Для этого необходимо включить башкирский язык в перечень всероссийских олимпиад.