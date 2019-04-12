В Башкирии придумали финансовую мотивацию для изучения башкирского языка

В Башкирии предложили учредить премию главы региона для победителей олимпиад по языкам. Предложение учредить спецпремию главы региона школьникам, победившим в олимпиадах по родным языкам и в конкурсе «Урал Батыр», прозвучало на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка. С таким предложением выступил исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин.
На спецпремию главы республики могут претендовать победители олимпиад по родным языкам, в также республиканского конкурса сказителей «Урал Батыр». Айбулат Хажин также в своём выступлении поднял проблему дополнительных баллов при поступлении в вузы для победителей и призёров межрегиональных олимпиад по башкирскому языку. Для этого необходимо включить башкирский язык в перечень всероссийских олимпиад.
Айбулат Хажин считает, что эти меры могут стать дополнительным источником мотивации изучения башкирского языка среди школьников. Он также отметил, что подобных мер пока недостаточно, несмотря на то, что министерство реализует несколько проектов в этой сфере: в рамках проекта «Взлетай!» реализуется модуль «Интерактивный башкирский», регулярно организуется летний лагерь «Йэйлэу».
Глава минобра Башкирии также предложил, что в освободившиеся в результате перехода на пятидневку субботы можно использовать для совместного изучения башкирского языка и литературы.
- Давайте вместе подумаем, как сделать интересными и содержательными такие «Этносубботы», чтобы они собирали вместе педагогов, родителей и детей, - подытожил глава ведомства.