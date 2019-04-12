«Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова объявила о своей беременности

Любимица башкирского и татарского Инстаграмма Гузель «Татарка в Сочи» Шарафутдинова объявила о своей беременности.
Автор популярных в Инстаграме видеозарисовок о татарской маме Гузель Шарафутдинова опубликовала на своей странице фотографию положительного теста на беременность. Подписчики тут же отреагировали шквалом поздравительных комментариев.
Известный Инстаграм-блогер, визажист, теперь и женский тренер и коуч Гузель Шарафутдинова, в социальных сетях известная как «Татарка в Сочи» вышла замуж в марте 2018 года. Она не скрывала свои фотографии, щедро делилась эмоциями в сториз, подробно рассказывала о ритуалах, которые ей пришлось пройти. Не скрыла она и историю знакомства со своим мужем — вся эта информация доступна на ее странице.
Слава #татаркивсочи пришла к Гузель Шарафутдиновой после публикации ее первого ролика про «татарский акцент», когда она отдыхала на черноморском побережье. На youtube он набрал более семисот тысяч просмотров. С тех пор Гузель сняла несколько десятков коротких смешных видеозарисовок, часть из которых — на татарском языке. Сейчас блогер снимает вайны на тему семейной жизни. У уфимской татарки в Сочи появились поклонники не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами.