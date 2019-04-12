СМИ: в ЦБ произошла утечка личных данных клиентов из «черного списка»

Личные данные клиентов банков попали на специализированные форумы глобальной сети. По большей части в интернете оказалась информация о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях (ИП). Достоянием общественности стали сведения о ФИО физлиц, их дате рождения, серии и номере паспорта. Что касается ИП, то выложенная в сеть база дает возможность ознакомиться с их ФИО и ИНН. Информация о компаниях содержит их названия, ИНН и ОГРН.