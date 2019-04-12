СМИ: в ЦБ произошла утечка личных данных клиентов из «черного списка»

Речь идет о людях, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пишет RNS со ссылкой на "Коммерсант".
Личные данные клиентов банков попали на специализированные форумы глобальной сети. По большей части в интернете оказалась информация о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях (ИП). Достоянием общественности стали сведения о ФИО физлиц, их дате рождения, серии и номере паспорта. Что касается ИП, то выложенная в сеть база дает возможность ознакомиться с их ФИО и ИНН. Информация о компаниях содержит их названия, ИНН и ОГРН.
Оказавшиеся в интернете сведения были собраны в период с 26 июня 2017 года по шестое декабря 2017 года. Именно с 26 июня 2017 года Центробанк приступил к рассылке «черного списка» клиентов в соответствии с положением 550-П.
В самом Банке России пояснили, что регулятор специально направляет данные об отказниках участникам рынка. Информация передается в зашифрованном виде и по защищенным каналам связи. Для этого используются сертифицированные средства криптографической защиты данных. Ответственность за сохранность информации и передачу ее третьим лицам ложится на финансовую организацию, получающую данные.
Обработкой предоставленных от банков сведений занимается Росфинмониторинг. Он же отправляет информацию обратно в Банк России. Сотрудники ведомства своей вины не признают. По словам представителей Росфинмониторинга, утечка с их стороны исключена, так как организация, в отличие от ЦБ, не занимается доведением списка до поднадзорных субъектов.