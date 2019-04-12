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СМИ: США не могут защитить свои интересы в Арктике

12 апреля 2019, 14:21
Фото: pixabay.com
В одном из американских изданий появилась статья ученого из Оксфордского университета о неготовности Вашингтона защищать свои интересы в Арктике.

Как информирует газета «Известия», регион в последние годы стал «горячей точкой», которое привлекает внимание ведущих стран мира из-за перспективности пролегающего здесь торгового пути.

У США нет в Арктике ни одной военной базы, которая могла бы функционировать в условиях низких температур. При этом большая часть пути через территорию находится в исключительной экономической зоне России, и для прохождения здесь судов необходимо разрешение Москвы.

РФ усиливает свое влияние в Арктике: появляются новые самолеты, танки и подводные лодки. В то же время у США имеется всего один подходящий ледокол, возраст которого - 42 года.

750 миллионов долларов, выделенные США на усовершенствование арктического флота в 2018 году, были перенаправлены на возведение стены на границе с Мексикой, отмечает автор статьи.

#Новости#Ольга Яковлева#В мире
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