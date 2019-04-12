СМИ: США не могут защитить свои интересы в Арктике

Как информирует газета «Известия», регион в последние годы стал «горячей точкой», которое привлекает внимание ведущих стран мира из-за перспективности пролегающего здесь торгового пути.
У США нет в Арктике ни одной военной базы, которая могла бы функционировать в условиях низких температур. При этом большая часть пути через территорию находится в исключительной экономической зоне России, и для прохождения здесь судов необходимо разрешение Москвы.
РФ усиливает свое влияние в Арктике: появляются новые самолеты, танки и подводные лодки. В то же время у США имеется всего один подходящий ледокол, возраст которого - 42 года.
750 миллионов долларов, выделенные США на усовершенствование арктического флота в 2018 году, были перенаправлены на возведение стены на границе с Мексикой, отмечает автор статьи.