На участке автодороги «Уфа-Аэропорт» введено ограничение скорости

На автодороге Уфа-Аэропорт на участке от федеральной трассы М5 до остановки общественного транспорта «Металлобаза» вводится ограничение скорости 40 км/час, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения – сейчас на вышеупомянутом участке ведутся работы по устранению колейности.
В администрации города заверили, что работы будут закончены в максимально возможный короткий срок.
Напомним также, что на трассе планируется ремонт дороги на участке в 8,4 км от трассы М-5 «Урал» до дороги Уфа-Оренбург. городские власти намерены в очередной раз выделить средства на ремонт участка дороги Уфа-Аэропорт. На этот раз в размере 291,84 млн рублей. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений назначило аукцион на отбор подрядчика на 26 апреля.
Отметим, что именно этот участок дороги в башкирской столице является одним из самых затратных по эксплуатации. Согласно сведениям госзакупок, ежегодно бюджет выделяет на ремонт этой дороги от 100 до 200 млн рублей.