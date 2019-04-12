На участке автодороги «Уфа-Аэропорт» введено ограничение скорости

Напомним также, что на трассе планируется ремонт дороги на участке в 8,4 км от трассы М-5 «Урал» до дороги Уфа-Оренбург. городские власти намерены в очередной раз выделить средства на ремонт участка дороги Уфа-Аэропорт. На этот раз в размере 291,84 млн рублей. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений назначило аукцион на отбор подрядчика на 26 апреля.