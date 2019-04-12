Методисты башкирского языка и литературы попросили добавить им зарплату

В эти дни в Уфе проходит I Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы.
Напомним, выступая перед педагогами на пленарной части съезда, Радий Хабиров отметил, что преподавание башкирского языка в республике нужно сделать «модным и современным». Далее учителя поспешили в дискуссионные площадки. Их было четыре. В первом из них поднималась тема «Родные языки в многонациональной российской палитре: сегодняшнее и будущее». в дискуссии приняли участие педагоги, представители Министерства образования и БИРО, ученые. Модератором площадки выступил начальник Управления Главы Башкортостана по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев.
Участники площадки отличились откровенными разговорами на самые злободневные темы, касающиеся преподавания родных языков в республике. Прозвучали десятки предложений для улучшения этого процесса.
Во второй половине дискуссии Урал Кильсенбаев предложил сформировать четыре основных предложения для рассмотрения правительством. Однако в итоге их стало пять.
Первое из предложений чиновник озвучил сам: «Путём привлечения учителей-практиков создать концепцию преподавания башкирского языка и литературы в образовательных учреждениях республики».
Представители министерства образования республики отметили, что подобная концепция уже разрабатывается, но в более в масштабном виде - как концепцию развития национального образования.
Было решено, что концепция преподавания башкирского языка и литературы станет ее частью. Участники круглого стола установили, что концепция полностью должна быть готова к 1 сентябрю текущего года, а проект - к июню, чтобы родители успели ознакомиться с ним до начала учебного года.
Второе предложение прозвучало от ученого и журналиста Искандера Саитбаталова. Он резонно отметил, что при пересмотре методики изучения башкирского языка в школах необходимо принять во внимание диалекты. Известно, что общепринятый башкирский литературный язык значительно отличается от некоторых диалектов, особенно от северо-западного. Искандер Саитбаталов предложил разработать специальные методички для учителей башкирского языка этих районов, чтобы они адаптировали уроки родного языка под свои диалекты.
Ещё одним интересным предложением стало оценивать работу чиновников муниципального уровня соответствующей сферы по развитию и сохранению башкирского языка. Учитель башкирского языка из Ишимбайского района Рифат Аюпов заметил, подобный критерий в оценке рейтинга чиновников станет дополнительной мотивацией для сохранения родного языка в регионе.
Ещё одной острой темой оказался вопрос зарплаты методистов башкирского языка и литературы. Методисты из Ишимбайского района признались, что зарплата методиста составляет чуть более 10 тысяч рублей.
- У нас зарплата меньше, чем у учителей. А ведь методист - это учитель учителя. На такую зарплату опытные педагоги не соглашаются, - отметили они.
Было предложено подготовить предложение повысить зарплату на 15 процентов, а также разработать четкие квалификационные требования для методистов башкирского языка и литературы.
Кроме этого, участники площадки решили, что такие съезды должны стать, в том числе, и зональными. Помимо этих предложений, прозвучало множество других вопросов. Например, одна из педагогов попросила выделить школам с «педагогами года» дополнительное финансирование в качестве приза для оборудования класса.
Другой учитель предложил создать специальную госпрограмму, направленную на мотивацию работы методистов. По его мнению, в республике необходимо создать несколько грантов по 100 тысяч рублей, и лучшие методисты башкирского языка и литературы, удостоенные гранта, на эту сумму могли бы распространять свою методику среди учителей других школ, а также проводить мастер-классы.