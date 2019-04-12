Методисты башкирского языка и литературы попросили добавить им зарплату

Напомним, выступая перед педагогами на пленарной части съезда, Радий Хабиров отметил, что преподавание башкирского языка в республике нужно сделать «модным и современным». Далее учителя поспешили в дискуссионные площадки. Их было четыре. В первом из них поднималась тема «Родные языки в многонациональной российской палитре: сегодняшнее и будущее». в дискуссии приняли участие педагоги, представители Министерства образования и БИРО, ученые. Модератором площадки выступил начальник Управления Главы Башкортостана по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев.