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Латвийский МИД объяснил отзыв своего посла из России

12 апреля 2019, 15:47
Фото: pixabay.com
Причина отзыва латвийского посла из Москвы заключается в угрозах, которые поступили в адрес дипломатической миссии.

Письмо, подписанное российскими ветеранами и связанной с ними организацией, содержало призыв покинуть Россию в течение месяца. Об этом 12 апреля сообщило издание RT.

В качестве причины таких требований авторы письма указали свое недовольство решением Вильнюсского областного суда в отношении событий 13 января 1991 года.

Представители литовского посольства направили КПРФ обращение и попросили в кратчайшие сроки решить вопрос с этими угрозами, а также предоставить безопасные условия представителям дипломатической миссии и их семьям.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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