Латвийский МИД объяснил отзыв своего посла из России

Письмо, подписанное российскими ветеранами и связанной с ними организацией, содержало призыв покинуть Россию в течение месяца. Об этом 12 апреля сообщило издание RT.
В качестве причины таких требований авторы письма указали свое недовольство решением Вильнюсского областного суда в отношении событий 13 января 1991 года.
Представители литовского посольства направили КПРФ обращение и попросили в кратчайшие сроки решить вопрос с этими угрозами, а также предоставить безопасные условия представителям дипломатической миссии и их семьям.