Кредитный портфель банка «Открытие» вырос на 7% за I квартал

Как пишут “Новые известия”, положительная динамика главных показателей в работе банка вызвана окончанием интеграционных процессов внутри банковской группы. Также был осуществлен перезапуск важнейших бизнес-процессов.
Чистые процентные доходы по результатам первого квартала текущего года достигли 15,9 млрд рублей. Комиссионные за аналогичный период составили 4,9 млрд рублей.
Кредитный портфель организаций вырос на 7% или на 48,3 млрд рублей. Теперь этот показатель составляет 754 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц продемонстрировал увеличение на 10%. Теперь данный показатель достиг значения в 229 млрд рублей.
Привлеченные денежные средства клиентов сохраняются на том же уровне и составляют примерно 1,23 трлн рублей. Их основная часть, а конкретно, 829 млрд, - это деньги физлиц.
Один из самых значимых показателей деятельности, регуляторный капитал банка «Открытие», по информации на 1 апреля составил приблизительно 310 млрд рублей. В результате, рост с начала текущего года составил 7%. Норматив достаточности капитала Н1.0 также увеличился до 19%.
Финансовые результаты деятельности организации отметило не одно как российское, так и зарубежное рейтинговое агентство. Так, агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги «Открытия» сразу на 2 ступени - с B1 до Ba2. Другим агентством тоже на 2 ступени был увеличен рейтинг кредитоспособности организации. Среди факторов, которые оказали влияние на такое решение агентства, стали усиление позиции банка по капиталу из-за присоединения Бинбанка, а также уменьшение доли проблемных активов.
Также аналитики рейтинговых агентств подчеркнули довольно значимые позиции на рынке и ликвидность банка. По версии журнала Forbes в марте 2019 года, объединенный банк «Открытие» занял позицию в рейтинге 100 самых надежных финансовых организаций в России.