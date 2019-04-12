Кредитный портфель банка «Открытие» вырос на 7% за I квартал

Финансовые результаты деятельности организации отметило не одно как российское, так и зарубежное рейтинговое агентство. Так, агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги «Открытия» сразу на 2 ступени - с B1 до Ba2. Другим агентством тоже на 2 ступени был увеличен рейтинг кредитоспособности организации. Среди факторов, которые оказали влияние на такое решение агентства, стали усиление позиции банка по капиталу из-за присоединения Бинбанка, а также уменьшение доли проблемных активов.