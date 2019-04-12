KPI главы минобра Башкирии будут оценивать по развитию башкирского языка

- Я буду оценивать KPI Айбулата Хажина по развитию башкирского языка. Прошу вас сегодня зафиксировать размер зарплаты репетиторов башкирского языка. Если через год она не увеличится вдвое, значит, вы работаете плохо, - отметил Радий Хабиров, обращаясь к и.о. министра образования республики.