KPI главы минобра Башкирии будут оценивать по развитию башкирского языка

Сегодня, 12 апреля, на итоговом заседании 1 Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы врио главы республики Радий Хабиров рассказал, по какому критерию будет оценивать работу главы Минобразования.
Руководитель республики отметил, что большая часть работы по достижению поставленных съездом целей ляжет на плечи Минобразования республики, в том числе и разработка концепции преподавания башкирского языка и литературы в образовательных учреждениях региона.
- Я буду оценивать KPI Айбулата Хажина по развитию башкирского языка. Прошу вас сегодня зафиксировать размер зарплаты репетиторов башкирского языка. Если через год она не увеличится вдвое, значит, вы работаете плохо, - отметил Радий Хабиров, обращаясь к и.о. министра образования республики.