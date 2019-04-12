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«Ключ к сердцу чиновников»: Хабиров рассказал о плюсах знания родного языка

12 апреля 2019, 12:04
Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru
Врио главы Башкирии привел веские аргументы в пользу владения языком коренного народа.

Сегодня, 12 апреля, врио главы Башкирии Радий Хабиров, выступая перед делегатами проходящего в Уфе I Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы, сообщил, что учителям нужно тщательно объяснять детям, как знание башкирского языка открывает двери в многомиллионный мир тюркоязычных народов.

В связи с этим он рассказал аудитории историю из своей жизни.

- Кажется, в 2005 году республика проводила сабантуй в Турции. У нас была встреча с мэром Анкары, а он в Турции - один из самых влиятельных политиков. Я думал, что встреча будет протокольной, но когда я с ним заговорил на турецком, все изменилось. Мы с ним встретились вечером, сходили вместе в театр, он меня после проводил до машины. Коллеги удивлялись, спрашивали, что я сделал? А я просто заговорил с человеком на его родном языке, - рассказал врио главы республики.

Радий Хабиров отметил: учителя должны объяснить детям, что башкирский язык - это не только язык матери и отца, но и инструмент, дающий преимущество перед другими.

- Это еще и ключик к сердцу больших чиновников, - отметил Радий Хабиров.

Напомним, утром, выступая на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы, Радий Хабиров подчеркнул, что преподавание языка коренного народа республики должно стать «модным и престижным».

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