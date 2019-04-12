«Ключ к сердцу чиновников»: Хабиров рассказал о плюсах знания родного языка

- Кажется, в 2005 году республика проводила сабантуй в Турции. У нас была встреча с мэром Анкары, а он в Турции - один из самых влиятельных политиков. Я думал, что встреча будет протокольной, но когда я с ним заговорил на турецком, все изменилось. Мы с ним встретились вечером, сходили вместе в театр, он меня после проводил до машины. Коллеги удивлялись, спрашивали, что я сделал? А я просто заговорил с человеком на его родном языке, - рассказал врио главы республики.