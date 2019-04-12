Хоккеисты «Салавата Юлаева» закрыли сезон вместе с болельщиками

Вчера, 11 апреля, на «Уфа-Арене» уфимская команда «Салават Юлаев» пригласила болельщиков закрыть хоккейный сезон, который «Юлаевцы» завершили с бронзовыми наградами Кубка Гагарина.
Большая территория «Уфа-Арены» была разделена на тематические зоны. Особой популярностью пользовалась площадка #всеилиничего, где можно было сфотографироваться с тренером Томи Ламсой и игроками Тему Хартикайненом, Йоонасом Кемппайненом и Филипом Ларсеном.
Желающих сделать селфи с хоккеистами было хоть отбавляй.
Свои автографы раздавали главный тренер команды Николай Цулыгин, тренер вратарей Фредерик Микко и игроки Юха Метсола и Григорий Панин.
Тренер вратарей Вадим Тарасов встречал болельщиков в кубковой зоне вместе с Кубком Чемпионов России, который он завоевал в составе команды 11 лет назад.
Желающие приобрести клубную атрибутику могли это сделать в зоне фирменного магазина, где в качестве продавца выступали Андрей Кареев, Владимир Жарков и Александр Бурмистров.
Завершилось закрытие сезона массовым катанием на льду «Уфа-Арены».