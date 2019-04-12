Хоккеисты «Салавата Юлаева» закрыли сезон вместе с болельщиками

Большая территория «Уфа-Арены» была разделена на тематические зоны. Особой популярностью пользовалась площадка #всеилиничего, где можно было сфотографироваться с тренером Томи Ламсой и игроками Тему Хартикайненом, Йоонасом Кемппайненом и Филипом Ларсеном.