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Хоккеисты «Салавата Юлаева» закрыли сезон вместе с болельщиками

12 апреля 2019, 04:20
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Все желающие могли встретиться с игроками уфимской команды в разных тематических зонах.

Вчера, 11 апреля, на «Уфа-Арене» уфимская команда «Салават Юлаев» пригласила болельщиков закрыть хоккейный сезон, который «Юлаевцы» завершили с бронзовыми наградами Кубка Гагарина.

Фото: Артур Салимов

Большая территория «Уфа-Арены» была разделена на тематические зоны. Особой популярностью пользовалась площадка #всеилиничего, где можно было сфотографироваться с тренером Томи Ламсой и игроками Тему Хартикайненом, Йоонасом Кемппайненом и Филипом Ларсеном.

Фото: Артур Салимов

Желающих сделать селфи с хоккеистами было хоть отбавляй.

Фото: Артур Салимов

Свои автографы раздавали главный тренер команды Николай Цулыгин, тренер вратарей Фредерик Микко и игроки Юха Метсола и Григорий Панин.

Фото: Артур Салимов

Тренер вратарей Вадим Тарасов встречал болельщиков в кубковой зоне вместе с Кубком Чемпионов России, который он завоевал в составе команды 11 лет назад.

Фото: Артур Салимов

Желающие приобрести клубную атрибутику могли это сделать в зоне фирменного магазина, где в качестве продавца выступали Андрей Кареев, Владимир Жарков и Александр Бурмистров.

Фото: Артур Салимов

Завершилось закрытие сезона массовым катанием на льду «Уфа-Арены».

Фото: Артур Салимов

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