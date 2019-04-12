Госдума рассмотрит законопроекты о продлении амнистии капитала

Правительство хочет продлить срок амнистии капиталов до первого марта 2020 года. Физическим лицам предлагается до указанного срока в добровольном порядке задекларировать свои активы и счета в банках с сохранением всех установленных гарантий. Для того чтобы воспользоваться данной услугой физические лица должны репатриировать свои деньги. Также россиянам придется зарегистрировать эти средства в рамках смены юрисдикции подконтрольных им зарубежных фирм в особых административных районах. Речь идет о территориях Калининградской области и Приморского края, говорится в первом документе.
Второй законопроект освобождает налогоплательщиков, контролирующих зарубежные фирмы, от уплаты НДФЛ. Однако здесь есть одно условие. Лицо не должно быть признано резидентом России по итогам налогового периода в 2018 году.
Напомним, в феврале с инициативой продлить срок амнистии капитала до первого марта 2020 года выступил президент России Владимир Путин. В прошлом году в рамках программы по амнистии капитала бизнесменами были задекларированы остатки по счетам в сумме 10 миллиардов евро.