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Госдума рассмотрит законопроекты о продлении амнистии капитала

12 апреля 2019, 10:36
Фото: pxhere.com
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился внести на рассмотрение депутатов Государственной думы два законопроекта, регламентирующих процесс продления сроков амнистии капиталов.

Текст документа опубликован на сайте Кабинета министров России. Об этом пишет RNS.

Правительство хочет продлить срок амнистии капиталов до первого марта 2020 года. Физическим лицам предлагается до указанного срока в добровольном порядке задекларировать свои активы и счета в банках с сохранением всех установленных гарантий. Для того чтобы воспользоваться данной услугой физические лица должны репатриировать свои деньги. Также россиянам придется зарегистрировать эти средства в рамках смены юрисдикции подконтрольных им зарубежных фирм в особых административных районах. Речь идет о территориях Калининградской области и Приморского края, говорится в первом документе.

Второй законопроект освобождает налогоплательщиков, контролирующих зарубежные фирмы, от уплаты НДФЛ. Однако здесь есть одно условие. Лицо не должно быть признано резидентом России по итогам налогового периода в 2018 году.

Напомним, в феврале с инициативой продлить срок амнистии капитала до первого марта 2020 года выступил президент России Владимир Путин. В прошлом году в рамках программы по амнистии капитала бизнесменами были задекларированы остатки по счетам в сумме 10 миллиардов евро.

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