Госдума рассмотрит законопроекты о продлении амнистии капитала

Правительство хочет продлить срок амнистии капиталов до первого марта 2020 года. Физическим лицам предлагается до указанного срока в добровольном порядке задекларировать свои активы и счета в банках с сохранением всех установленных гарантий. Для того чтобы воспользоваться данной услугой физические лица должны репатриировать свои деньги. Также россиянам придется зарегистрировать эти средства в рамках смены юрисдикции подконтрольных им зарубежных фирм в особых административных районах. Речь идет о территориях Калининградской области и Приморского края, говорится в первом документе.