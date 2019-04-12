Дачников и садоводов Башкирии коснутся ограничения на подземную воду

Депутаты Госдумы приняли поправку в закон «О недрах», которая учреждает плату за подземную воду из скважин для садоводов.
По закону лицензия на скважину на участке в СНТ не нужна, если она затронула первый водоносный слой, который не используется для централизованного водоснабжения (ст. 19 закона «О недрах»). То есть если вода из скважины добывается для личных нужд на своем земельном или дачном участке, тогда лицензия не нужна. Но если вода добывается для нужд нескольких дачных участков, то такая скважина должна быть лицензирована.
При этом до 2020 года дачники — а точнее, садовые товарищества или некоммерческие организации, из них состоящие — поскольку речь в первую очередь идет о групповом потреблении больших объемов воды — формально могут пользоваться подземными водами в хозяйственных и бытовых нуждах без лицензии (ст. 51 Федерального закона № 217-ФЗ). На самом же деле это значит, что лицензия все равно желательна (тем, кому она нужна), не потребуется лишь платить за нее пошлину — 7,5 тысячи рублей. Срок действия лицензии - 25 лет.
Закон гласит, что садоводческие (огородные, дачные) товарищества и НКО освобождаются от уплаты пошлины за пользование подземными водными источниками, если подадут соответствующую заявку до 1 января 2020 года и получат бесплатную лицензию. После этой даты получение лицензии товариществом станет обязательной процедурой, так как за пользование недрами, согласно закону, нужно платить.