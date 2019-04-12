Дачников и садоводов Башкирии коснутся ограничения на подземную воду

При этом до 2020 года дачники — а точнее, садовые товарищества или некоммерческие организации, из них состоящие — поскольку речь в первую очередь идет о групповом потреблении больших объемов воды — формально могут пользоваться подземными водами в хозяйственных и бытовых нуждах без лицензии (ст. 51 Федерального закона № 217-ФЗ). На самом же деле это значит, что лицензия все равно желательна (тем, кому она нужна), не потребуется лишь платить за нее пошлину — 7,5 тысячи рублей. Срок действия лицензии - 25 лет.