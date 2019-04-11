В Уфе бездомные записали на видео поведение пьяного сотрудника соцслужбы

В уфимском социальном центре на улице Колгуевской лица без определенного места жительства пожаловались на поведение сотрудников, сообщают «Вести-Башкортостан». И сняли один из случаев на видео. На нем видно, как сотрудник социального центра подшофе оскорбляет бездомных.
- Вы черти натуральные, черти, - говорит он и произносит матерные слова, которые пришлось запикать.
Бездомные уверяют, что рукоприкладство в социальном центре в порядке вещей, но люди боятся жаловаться. Администратор, по словам одного из бездомных, пьет и кидается на постояльцев постоянно.
— Конечно, не приемлемо такое поведение, но надо смотреть на обстоятельства. В каких обстоятельствах это было. А вот факты избиения? Ну таких фактов у нас не было, — заявил журналистам исполняющий обязанности заместителя директора ГБУ РКСЦ помощи лицам без определенного места жительства Павел Ваганов.
Уполномоченный по правам человека в республике Рим Каюмов заинтересовался ситуацией с бездомными. По его мнению, такое поведение со стороны социальных работников системным назвать нельзя. Но это не оправдывает действия этого сотрудника:
— Поверьте, этой тематикой с лицами без определенного места жительства я занимаюсь уже давно, и эту ситуацию я возьму на контроль. У нас только один такой центр на Колгуевской, и действие таких сотрудников дискредитирует работу всех социальных работников.
Один из бездомных уже написал заявление в полицию на администратора социального центра.