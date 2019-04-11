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В Уфе бездомные записали на видео поведение пьяного сотрудника соцслужбы

11 апреля 2019, 06:01
Фото: gtrk.tv
На администратора социального центра бездомный написал заявление в полицию.

В уфимском социальном центре на улице Колгуевской лица без определенного места жительства пожаловались на поведение сотрудников, сообщают «Вести-Башкортостан». И сняли один из случаев на видео. На нем видно, как сотрудник социального центра подшофе оскорбляет бездомных.

- Вы черти натуральные, черти, - говорит он и произносит матерные слова, которые пришлось запикать.

Бездомные уверяют, что рукоприкладство в социальном центре в порядке вещей, но люди боятся жаловаться. Администратор, по словам одного из бездомных, пьет и кидается на постояльцев постоянно.

Конечно, не приемлемо такое поведение, но надо смотреть на обстоятельства. В каких обстоятельствах это было. А вот факты избиения? Ну таких фактов у нас не было, — заявил журналистам исполняющий обязанности заместителя директора ГБУ РКСЦ помощи лицам без определенного места жительства Павел Ваганов.

Уполномоченный по правам человека в республике Рим Каюмов заинтересовался ситуацией с бездомными. По его мнению, такое поведение со стороны социальных работников системным назвать нельзя. Но это не оправдывает действия этого сотрудника:

Поверьте, этой тематикой с лицами без определенного места жительства я занимаюсь уже давно, и эту ситуацию я возьму на контроль. У нас только один такой центр на Колгуевской, и действие таких сотрудников дискредитирует работу всех социальных работников.

Один из бездомных уже написал заявление в полицию на администратора социального центра.

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