В совет директоров «Транснефти» выдвинуто 9 кандидатов от правительства РФ

Все выдвинутые правительством претенденты уже входят в совет директоров «Транснефти». Речь идет о главе Минэнерго России Александре Новаке, руководителе «Транснефти» Николае Токареве, исполнительном директоре компании Nord Stream 2 Матиасе Варниге, председателе совета директоров «Совкомфлота» Илье Клебанове, руководителе РФПИ Кирилле Дмитриеве, президенте Союза нефтегазопромышленников России Геннадии Шмале, бывшем главе Минтранса РФ Максиме Соколове, экс-губернаторе Нижегородской области Валерии Шанцеве и бывшем руководителе «Башнефти» Александре Корсике.