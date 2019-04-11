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В совет директоров «Транснефти» выдвинуто 9 кандидатов от правительства РФ

11 апреля 2019, 10:30
Фото: pxhere.com
Члены Кабинета министров Российской Федерации одобрили список из девяти кандидатов в совет директоров «Транснефти».

Голосовать за их избрание станут акционеры корпорации. Об этом пишет RNS.

Все выдвинутые правительством претенденты уже входят в совет директоров «Транснефти». Речь идет о главе Минэнерго России Александре Новаке, руководителе «Транснефти» Николае Токареве, исполнительном директоре компании Nord Stream 2 Матиасе Варниге, председателе совета директоров «Совкомфлота» Илье Клебанове, руководителе РФПИ Кирилле Дмитриеве, президенте Союза нефтегазопромышленников России Геннадии Шмале, бывшем главе Минтранса РФ Максиме Соколове, экс-губернаторе Нижегородской области Валерии Шанцеве и бывшем руководителе «Башнефти» Александре Корсике.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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