УГМК продает агрофирму в Башкирии за 250 млн рублей

ООО «Агрофирма Байрамгул» расположено в Учалинском районе Башкирии. Сельхозпредприятие создано в 2005 году. Производит молочную и кисломолочную продукцию. В состав агрофирмы входят две молочно-товарные фермы, цех по хранению и переработке продукции, подсобное хозяйство, автотракторный парк, пекарня и пилорама. Площадь сельхозугодий составляет около 19 тыс. гектар. Содержится около 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Агрофирме присвоен статус республиканского племзавода по разведению племенных лошадей башкирской породы. Поголовье коней оценивается в 653 единицы. 100% уставного капитала принадлежит «Учалинскому горно-обогатительному комбинату». По итогам 2017 года сельхозпредприятие получило 224 млн рублей чистого убытка, выручка составила почти 244 млн рублей.