УГМК продает агрофирму в Башкирии за 250 млн рублей

УГМК-холдинг выставил на продажу «Агрофирму Байрамгул» в Учалинском районе Башкирии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.
На торги выставлен комплекс площадью 54 тыс. кв. м с племенными лошадьми и крупнорогатым скотом. Начальная цена составляет 250 млн рублей. Причины продажи актива в компании не уточнили. Итоги аукциона будут подведены 11 июня.
Ранее сообщалось, что УГМК-холдинг выделит Сибаю, где с ноября 2018 года тлеет карьер предприятия, 200 млн рублей компенсации. Об этом заявлял врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с местными жителями.
ООО «Агрофирма Байрамгул» расположено в Учалинском районе Башкирии. Сельхозпредприятие создано в 2005 году. Производит молочную и кисломолочную продукцию. В состав агрофирмы входят две молочно-товарные фермы, цех по хранению и переработке продукции, подсобное хозяйство, автотракторный парк, пекарня и пилорама. Площадь сельхозугодий составляет около 19 тыс. гектар. Содержится около 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Агрофирме присвоен статус республиканского племзавода по разведению племенных лошадей башкирской породы. Поголовье коней оценивается в 653 единицы. 100% уставного капитала принадлежит «Учалинскому горно-обогатительному комбинату». По итогам 2017 года сельхозпредприятие получило 224 млн рублей чистого убытка, выручка составила почти 244 млн рублей.
«Агрофирма Байрамгул» входит в состав ООО «УГМК-Агро», владельцами которого являются предприниматель, гендиректор УГМК-холдинга Андрей Козицын и бизнесмен Искандар Махмудов. В структуре агрохолдинга УГМК также агрофирма «Патруши», ООО «ПромСтрой», АО «Тепличное», агрофирма «Шутихинская», ООО «Флореста», ООО «Улыбка лета», НП «Союз овощеводов».