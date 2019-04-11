Учения в Уфе: Спасатели приехали в мебельный цех после взрыва газа

По легенде учений диспетчеру поступил сигнал о взрыве газа в трехэтажном мебельном цехе, расположенном в Черниковке. Директор сообщил о том, что в здании могут находиться десять человек.
Спасателям надо было найти людей под завалами, к чему они и приступили сразу же.
Им пришлось искать пострадавших под тяжелыми плитами, оказавшимися на земле после взрыва бытового газа.
Также спасатели организовали поиски в полуразрушенном здании, которое еще было и задымлено. Но со своей задачей они справились.
В здании оказалась и собака, которую люди эвакуировали.
Для разреза тяжелых плит спасатели пользовались специальным инструментом.
Учения поисково-спасательного отряда МБУ «Управление гражданской защиты» завершились успешно, все задачи, поставленные в их ходе, были выполнены.