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Учения в Уфе: Спасатели приехали в мебельный цех после взрыва газа

11 апреля 2019, 15:11
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Сегодня в Уфе прошли учения ПСО МБУ «Управление гражданской защиты» по организации и проведению поисково-спасательных работ в условиях завалов и разрушений при угрозе или взрыве бытового газа.

По легенде учений диспетчеру поступил сигнал о взрыве газа в трехэтажном мебельном цехе, расположенном в Черниковке. Директор сообщил о том, что в здании могут находиться десять человек.

Фото: Артур Салимов

Спасателям надо было найти людей под завалами, к чему они и приступили сразу же.

Фото: Артур Салимов

Им пришлось искать пострадавших под тяжелыми плитами, оказавшимися на земле после взрыва бытового газа.

Фото: Артур Салимов
Фото: Артур Салимов

Также спасатели организовали поиски в полуразрушенном здании, которое еще было и задымлено. Но со своей задачей они справились.

Фото: Артур Салимов
Фото: Артур Салимов
Фото: Артур Салимов
Фото: Артур Салимов

В здании оказалась и собака, которую люди эвакуировали.

Фото: Артур Салимов

Для разреза тяжелых плит спасатели пользовались специальным инструментом.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Учения поисково-спасательного отряда МБУ «Управление гражданской защиты» завершились успешно, все задачи, поставленные в их ходе, были выполнены.

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