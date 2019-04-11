«Тольяттиазот» демонстрирует рост прибыли, несмотря на судебное давление

Добиться столь высоких показателей «Тольяттиазоту» было нелегко. Крупнейший в мире производитель аммиака не вылезает из судов. Непрерывные судебные разбирательства предприятия обусловлены многолетним корпоративным конфликтом с миноритарными акционерами. Слушания проходят в Комсомольском районном суде города Тольятти. Разбирательство вызвало большой общественный резонанс. Речь идет о хищении у предприятия примерно 85 миллиардов рублей. В качестве обвиняемых выступают экс-руководители «Тольяттиазота», пишут «Новые известия».
По версии следствия, с ноября 2007 года по март 2012 года подозреваемые украли весь произведенный на предприятии аммиак и карбамид. Похищенная продукция была якобы продана по заниженной цене швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. Обвинение утверждает, что фигуранты дела присвоили аммиака и карбамида на сумму порядка 85 миллиардов рублей.
С каждым новым судебным заседанием уголовное дело разваливается на глазах. Предприятие «Тольяттиазот» признано потерпевшим. При этом представители компании настаивают на том, что за указанный следователями временной отрезок на счета завода перечислили 65,5 миллиарда рублей оплаты. Деньги были потрачены на выплату зарплат сотрудникам, налоги и дивиденды. Нанятые следователями эксперты наделали много ошибок во время оценки ущерба, который понес «Тольяттиазот». Поэтому никого не удивляет, что данных «экспертов» даже не вызвали в суд в качестве свидетелей обвинения.
Суды по делу «Тольяттиазота» проходят параллельно со следственными действиями по другим уголовным делам предприятия. Большую часть дел ведет следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России, генерал-майор Туманов. В качестве примера его методов работы можно привести арест 68-летнего оценщика Александра Коренченко. Последний не стал оговаривать себя и работников компании. Он отказался давать признательные показания, на которых настаивал Туманов.
Лишь осенью прошлого года апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение об аресте пожилого оценщика. В ведомстве отметили, что пенсионера заключили под стражу только на основании неподтвержденных фактами обвинений следователя Туманова. Нужно отметить, что Туманов любит лично проводить обыски у подозреваемых. Полицейский нередко изымает не только документацию, но и семейные фотографии обвиняемых. Во время следственных действий Туманов не раз повторял, что «хотел бы для начала задержать человек 10-12».
Топ-менеджеры «Тольяттиазота» объясняют столь сильное давление на предприятие следствием корпоративного конфликта с миноритарными акционерами (компания «Уралхим» и Евгений Седыкин). Акционеры хотят осуществить рейдерский захват «Тольяттиазота».
Во время следствия и суда выяснилось, что «Уралхим» и Евгений Седыкин не единожды преступали закон при расследовании уголовных дел, которые имеют отношение к «Тольяттиазоту». Евгений Седыкин ранее уже был осужден за совершение преступлений против предприятия.
Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин постоянно ведет себя агрессивно с конкурентами. «Уралхим» пока сохраняет статус одного из крупнейших производителей минеральных удобрений. Однако финансовое состояние предприятия очень тяжелое. Поглощение нового крупного и прибыльного предприятия, каким является «Тольяттиазот», позволило бы Дмитрию Мазепину решить финансовые проблемы своего основного актива.