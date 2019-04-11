«Тольяттиазот» демонстрирует рост прибыли, несмотря на судебное давление

Лишь осенью прошлого года апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение об аресте пожилого оценщика. В ведомстве отметили, что пенсионера заключили под стражу только на основании неподтвержденных фактами обвинений следователя Туманова. Нужно отметить, что Туманов любит лично проводить обыски у подозреваемых. Полицейский нередко изымает не только документацию, но и семейные фотографии обвиняемых. Во время следственных действий Туманов не раз повторял, что «хотел бы для начала задержать человек 10-12».