«Очень дико извиняюсь»: В Уфе водитель, заехавший на газон, посадил елочки

- Неплохо для начала, но требую от административных комиссий увеличения этих показателей. Фиксируйте нарушения, присылайте мне или руководителям городов любыми доступными средствами коммуникаций, отработаем все обращения. Не забывайте, что каждая машина, съехавшая с газона – это еще одно облачко пыли, которая осядет потом в наших легких, - сообщил Радий Хабиров в соцсетях.