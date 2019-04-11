«Очень дико извиняюсь»: В Уфе водитель, заехавший на газон, посадил елочки

Сегодня, 11 апреля, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях видео, на котором запечатлен молодой автомобилист, произносящий покаянную речь в камеру.
Из рассказа мужчины следует, что накануне он заехал на своем «Мерседесе» на газон. И вот теперь решил исправить ситуацию и посадить на нем несколько голубых елочек.
При этом, как оказалось, у мужчины сломана нога, по его словам, уже три недели. Однако накануне это обстоятельство не помешало ему сесть за руль и найти на свою голову приключений.
- Я очень дико извиняюсь и хочу сказать: мне никто не пригрозил, ничего не указывал. Просто чисто по-человечески, от чистого сердца хочу посадить эти деревья, - сообщил в объектив видео камеры автолюбитель.
Этим видео Радий Хабиров проиллюстрировал свое сообщение о первых итогах наказания любителей парковки на газонах. По его словам, были выявлены 576 таких нарушителей.
- Неплохо для начала, но требую от административных комиссий увеличения этих показателей. Фиксируйте нарушения, присылайте мне или руководителям городов любыми доступными средствами коммуникаций, отработаем все обращения. Не забывайте, что каждая машина, съехавшая с газона – это еще одно облачко пыли, которая осядет потом в наших легких, - сообщил Радий Хабиров в соцсетях.
Пользователи поспешили сообщить ему новые адреса, где вовсю процветает парковка на газонах. В потоке таких полных энтузиазма сообщений, тем не менее, нашлись голоса скептиков.
- Какое облачко пыли! Вы дороги помойте, хватит милости от природы ждать! Дождь пойдет, все помоет! Давить на то, что этим дышат дети… Без комментариев! А то, что пыль столбом в городе от зимнего песка - это никто не видит! Придумали новую мзду. Все мечтают ставить машины на газоны. Прямо спят и видят, - возмутилась Olga Shatilova.
- Парковки и стоянки стройте сначала, а потом наказывайте, все мы автомобилисты, - написал Разим Хази.
Напомним, на днях депутаты Госсобрания РБ, наконец-то, утвердили санкции для автомобилистов, паркующихся на газонах. Как выяснилось, ранее в кодексе об административных нарушениях ее не было, и, соответственно, карать нарушителей возможности не было.