На матч «Уфа»-«Арсенал» будет действовать скидка в 30 процентов

В субботу, 20 апреля, в матче 24-го тура РПЛ на стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» примет тульский «Арсенал», сообщили на официальном сайте уфимского футбольного клуба.
Игра начнется в 13:30 по уфимскому времени. С 11 по 20 апреля есть уникальная возможность приобрести билеты со скидкой 30 процентов по промокоду – Уфа. Вводить промокод следует при покупке билета онлайн на официальном сайте клуба.
- Два по цене одного. При покупке двух билетов в кассе стадиона «Нефтяник», скидка на оба билета составляет 50 процентов.
Продажа билетов в кассах стадиона «Нефтяник» начнется с 16 апреля.