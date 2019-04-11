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На матч «Уфа»-«Арсенал» будет действовать скидка в 30 процентов

11 апреля 2019, 12:40
Фото: http://www.fcufa.pro
Скидка по промокоду будет действовать при покупке билета онлайн.

В субботу, 20 апреля, в матче 24-го тура РПЛ на стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» примет тульский «Арсенал», сообщили на официальном сайте уфимского футбольного клуба.

Игра начнется в 13:30 по уфимскому времени. С 11 по 20 апреля есть уникальная возможность приобрести билеты со скидкой 30 процентов по промокоду – Уфа. Вводить промокод следует при покупке билета онлайн на официальном сайте клуба.

- Два по цене одного. При покупке двух билетов в кассе стадиона «Нефтяник», скидка на оба билета составляет 50 процентов.

Продажа билетов в кассах стадиона «Нефтяник» начнется с 16 апреля.

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