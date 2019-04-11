На матч «Уфа»-«Арсенал» будет действовать скидка в 30 процентов

Игра начнется в 13:30 по уфимскому времени. С 11 по 20 апреля есть уникальная возможность приобрести билеты со скидкой 30 процентов по промокоду – Уфа. Вводить промокод следует при покупке билета онлайн на официальном сайте клуба.