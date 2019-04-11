Как игроки «Салавата Юлаева» отметили окончание сезона

Видео с вечеринки команды сейчас стремительно распространяется в Whatsapp. На ролике, который длится примерно полторы минуты, видно, как игроки уфимской команды лихо отплясывают под известный хит Рика Астли «Never gonna give you up».
Как и подобает главной звезде «Салавата Юлаева», фронтменом тусовки выступил Линус Умарк. На видео видно, как швед, взяв один из костылей травмированного защитника Григория Панина, поёт в импровизированный микрофон.
Рядом, в солнцезащитных очках и кожаной куртке, со вторым костылем Панина, подпевает ему Теему Хартикайнен. Слева скромно с кружкой темного пива расположился датчанин Филипп Ларсен. Справа на происходящее смотрит Александр Бурмистров.
За столом, опустив голову, сидит сам Григорий Панин. В конце ролика, в красной футболке показывается силовик Максим Рыбин, последнее приобретение команды в сезоне.
На богато накрытом столе много пива и кальян, всё как любят практически все профессиональные спортсмены. Интересно, что легионеры уфимской команды зажигали по полной. А вот россияне вели себя поскромнее. Видимо, дело в пресловутом менталитете.
Впрочем, что происходило потом, история умалчивает. В интернете болельщики комментируют видео по-разному. Но больше положительно, сойдясь в едином мнении: после такого тяжелого сезона - имеют право! Напомним, в финале Восточной конференции «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» в шести матчах серии со счетом 2:4.