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Как игроки «Салавата Юлаева» отметили окончание сезона

11 апреля 2019, 05:23
Сразу после шестого матча финальной серии с омским «Авангардом» юлаевцы зажгли в одном из ресторанов Уфы.

Видео с вечеринки команды сейчас стремительно распространяется в Whatsapp. На ролике, который длится примерно полторы минуты, видно, как игроки уфимской команды лихо отплясывают под известный хит Рика Астли «Never gonna give you up».

Как и подобает главной звезде «Салавата Юлаева», фронтменом тусовки выступил Линус Умарк. На видео видно, как швед, взяв один из костылей травмированного защитника Григория Панина, поёт в импровизированный микрофон.

Рядом, в солнцезащитных очках и кожаной куртке, со вторым костылем Панина, подпевает ему Теему Хартикайнен. Слева скромно с кружкой темного пива расположился датчанин Филипп Ларсен. Справа на происходящее смотрит Александр Бурмистров.

За столом, опустив голову, сидит сам Григорий Панин. В конце ролика, в красной футболке показывается силовик Максим Рыбин, последнее приобретение команды в сезоне.

На богато накрытом столе много пива и кальян, всё как любят практически все профессиональные спортсмены. Интересно, что легионеры уфимской команды зажигали по полной. А вот россияне вели себя поскромнее. Видимо, дело в пресловутом менталитете.

Впрочем, что происходило потом, история умалчивает. В интернете болельщики комментируют видео по-разному. Но больше положительно, сойдясь в едином мнении: после такого тяжелого сезона - имеют право! Напомним, в финале Восточной конференции «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» в шести матчах серии со счетом 2:4.

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