Игорь Гуляев и «Поколение М» открыли дизайнерам из Уфы дорогу на подиум

Уфа стала первым городом, где в 2019 году прошел образовательный тур для молодых дизайнеров одежды «FashionDay Поколения М». В ходе программы башкирские подростки, принявшие участие в онлайн-этапе проекта на сайте pokolenie.mts.ru, а также студенты ИЭС УГНТУ лично пообщались с Игорем Гуляевым, узнали, какими знаниями и способностями нужно обладать, чтобы стать настоящим экспертом fashion-индустрии. Кутюрье провел открытое портфолио-ревю: разобрал работы уфимских конкурсантов, дал рекомендации по созданию ярких образов для успешных коллекций. Все участники теперь претендуют на победу в федеральном этапе проекта и смогут отправиться на персональную стажировку к Игорю Гуляеву. Всего в мастер-классе приняли участие около 400 юных дизайнеров из Уфы.