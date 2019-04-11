Игорь Гуляев и «Поколение М» открыли дизайнерам из Уфы дорогу на подиум

МТС, автор крупнейшего в стране творческого благотворительного проекта «Поколение М», совместно с модным домом IGOR GULYAEV объявляют о завершении в Уфе федеральной просветительской программы в сфере моды для талантливых детей и подростков. Программа завершилась профессиональным показом последней коллекции мэтра моды, на шоу собралось 2000 зрителей.
Уфа стала первым городом, где в 2019 году прошел образовательный тур для молодых дизайнеров одежды «FashionDay Поколения М». В ходе программы башкирские подростки, принявшие участие в онлайн-этапе проекта на сайте pokolenie.mts.ru, а также студенты ИЭС УГНТУ лично пообщались с Игорем Гуляевым, узнали, какими знаниями и способностями нужно обладать, чтобы стать настоящим экспертом fashion-индустрии. Кутюрье провел открытое портфолио-ревю: разобрал работы уфимских конкурсантов, дал рекомендации по созданию ярких образов для успешных коллекций. Все участники теперь претендуют на победу в федеральном этапе проекта и смогут отправиться на персональную стажировку к Игорю Гуляеву. Всего в мастер-классе приняли участие около 400 юных дизайнеров из Уфы.
Ярким финалом FashionDay «Поколения М» в Уфе стало грандиозное шоу, на котором зрители и юные модельеры погрузились в fashion-атмосферу, вдохновились коллекцией мэтра Игоря Гуляева. Также на подиуме, стилизованном под дорогу к успеху, представили коллекции модных образов молодые дизайнеры из Уфы, участники проекта «Поколение М» Габдуллина Эльвина, Сабитова Луиза, Созинова Яна, Хасанова Гульнара, Шарипова Регина. Яркий показ, вместивший тонны света и звука, состоялся на ВДНХ Экспо Уфа.
«Поколение М – уникальный проект для всей страны, дающий юным дизайнерам путевку в жизнь. Для меня участие в проекте в качестве наставника – это возможность напрямую поделиться опытом с подрастающим поколением, предостеречь от ошибок и вдохновить на творческие эксперименты. Особенно ценно, что проект открывает возможности для развития талантам из регионов нашей страны. Уверен, что фундамент, который мы закладываем совместно с МТС, позволит юным уфимцам громко заявить о себе в мире моды», — отметил ведущий российский дизайнер, мастер проекта «Поколение М» Игорь Гуляев.
«Башкортостан — регион с огромным творческим потенциалом. Из года в год мы наблюдаем огромный интерес к развитию среди молодого поколения. Наш проект «Поколение М» объединяет огромный пласт знаний правильного использования возможностей всемирной сети. Площадка нашего замечательного проекта «Поколение М» - это доступ к урокам лучших мастеров и уникальная возможность проявить себя, вне зависимости от места жительства ребенка и материального положения семьи. Уверен, fashion-события проекта станут отправной точкой для многих талантливых ребят успешной карьеры в модной или другом творческом направлении», — отметил директор МТС в Башкортостане Антон Марченко.
На сайте «Поколения М» со школьниками работают знаменитые российские дизайнеры Игорь Гуляев, Юлия Далакян, Вячеслав Зайцев. В прошлые годы образовательный fashion-тур «Поколения М» посетил Санкт-Петербург, Краснодар, Самару, Екатеринбург и Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону и Владивосток. После Уфы fashion-тур «Поколения М» посетит Омск.
Масштабная просветительская программа «FashionDay Поколение М» реализована компанией МТС при поддержке администрации города Уфы и кафедры ТКО ИЭС УГНТУ, содействие в организации грандиозного модного шоу оказали автосалон «Керг», Еврокара.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – крупнейший в стране творческо-благотворительный проект, реализуемый компанией МТС при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он представляет собой образовательную онлайн-платформу, где размещены обучающие видео от мэтров отечественного искусства и шоу-бизнеса. В рамках проекта ежегодно проходят всероссийские творческие конкурсы для школьников 6-18 лет в различных номинациях, в нынешнем, четвертом сезоне проекта таких номинаций 15, одна из них – дизайн одежды. Участники создают авторские работы и загружают их на сайт. Авторы лучших работ получают эксклюзивную возможность поехать в столицу и поработать в одной команде со звёздными наставниками.
Творческая группа проекта: Владимир Грамматиков, Елена Пинджоян, Полина Гагарина, Борис Грачевский, Арина Шарапова, Владимир Хотиненко, Константин Бронзит, Александр Адабашьян и многие другие. Наставники записывают для ребят видеоуроки, оценивают конкурсные работы, встречаются с молодежью в городах в ходе мероприятий проекта.
«Поколение М» – это не только образовательная платформа и творческий «лифт» для молодежи, но и новаторская система благотворительной поддержки тяжелобольных детей. Каждую загруженную работу, лайк или голос на сайте и в соцсетях проекта компания МТС превращает в живые деньги по курсу один к одному и направляет в благотворительные фонды. Так, за последние годы было собрано более 17 миллионов рублей на 49 дорогостоящие операции.
IGOR GULYAEV
Игорь Гуляев – дизайнер одежды с мировым именем, лауреат многочисленных премий, в том числе «Дизайнер года», «Лучший меховой дизайнер», «Международный прорыв», «Лучший Меховой Бренд», «Русское имя мехового кутюра». Его работы украшают гардеробы таких мировых и российских знаменитостей, как Уитни Хьюстон, Орнелла Мути, Монсеррат Кабалье, Лара Фабиан, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерия и многих других.
Модный дом IGOR GULYAEV был основан в 2009 году, когда вышла дебютная коллекция дизайнера. Первый же показ вызвал большой резонанс, международные издания стали называть кутюрье новатором в сфере меховой моды. Сегодня модный дом базируется в Санкт-Петербурге, бутики работают в Москве и Дубаи.