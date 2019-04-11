Депутаты горсовета Уфы вновь рассмотрят проект реновации фабрики «Конди»

Во время первого рассмотрения проекта на заседании 27 февраля свои замечания высказал депутат, владелец ПСК-6 Андрей Носков. Он указал на отсутствие проекта рекультивации земель под бывшим гальваническим цехом БЭТО. На это главный архитектор города Олег Байдин, который представлял проект депутатам, ответил, что согласно общему порядку реновации промзон рекультивация начинается только после завершения проектных работ. Однако застройщика убедить не смог. В итоге за проект проголосовали девять депутатов и 13 выступили против.