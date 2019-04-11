Депутаты горсовета Уфы вновь рассмотрят проект реновации фабрики «Конди»

Проект реновации фабрики «Конди» строительной компании «Талан» вновь внесен на обсуждение в горсовет Уфы. Депутаты рассмотрят его на следующем заседании, которое состоится 24 апреля, сообщает «Правда ПФО».
Во время первого рассмотрения проекта на заседании 27 февраля свои замечания высказал депутат, владелец ПСК-6 Андрей Носков. Он указал на отсутствие проекта рекультивации земель под бывшим гальваническим цехом БЭТО. На это главный архитектор города Олег Байдин, который представлял проект депутатам, ответил, что согласно общему порядку реновации промзон рекультивация начинается только после завершения проектных работ. Однако застройщика убедить не смог. В итоге за проект проголосовали девять депутатов и 13 выступили против.
«Талан» планирует реконструировать здание «Конди», разместить в нем жилые помещения типа апартаментов, встроить детский сад на 55 мест, музей и торгово-сервисные помещения. Рядом построить гостиничный комплекс и многофункциональный образовательный центр, включающий школу на 800 учащихся, детсад на 200 мест и спортивный легкоатлетический комплекс с манежем. В настоящее время там расположен концерн БЭТО и объекты Уфимских инженерных сетей.