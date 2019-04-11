Депутат призывает к выходу России из ПАСЕ

Так он прокомментировал решение ПАСЕ от 10 апреля о необходимости сформировать делегацию со стороны РФ и перечислить взносы, сообщает газета «Известия».
В резолюции организации говорится, что неисполнение Россией требований приведет к приостановке её прав в Совете Европы. Срок исполнения положений документа истекает в июне. Гутенев уверен, что необходимо выйти из состава ПАСЕ до этого срока, чтобы не нарушался политический суверенитет России.
Депутат упомянул господствующие в европейских кругах антироссийские настроения и дискриминационные нападки. Он рассказал и о планах ПАСЕ изменить позицию России по Крыму. Гутенев подчеркнул, что нынешние требования организация выставила в том числе и для финансовой помощи со стороны Москвы, которая ранее уже внесла самый большой вклад в бюджет ПАСЕ.
Россию лишили права голоса в организации после вхождения в состав страны Республики Крым в 2014 году.