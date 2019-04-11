Депутат призывает к выходу России из ПАСЕ

Депутат упомянул господствующие в европейских кругах антироссийские настроения и дискриминационные нападки. Он рассказал и о планах ПАСЕ изменить позицию России по Крыму. Гутенев подчеркнул, что нынешние требования организация выставила в том числе и для финансовой помощи со стороны Москвы, которая ранее уже внесла самый большой вклад в бюджет ПАСЕ.