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Депутат призывает к выходу России из ПАСЕ

11 апреля 2019, 13:46
Фото: Kremlin.ru
По словам председателя Госудумы по ОПК Владимира Гутенева, Россия должна выйти из ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), чтобы избежать давление этой организации на Москву.

Так он прокомментировал решение ПАСЕ от 10 апреля о необходимости сформировать делегацию со стороны РФ и перечислить взносы, сообщает газета «Известия».

В резолюции организации говорится, что неисполнение Россией требований приведет к приостановке её прав в Совете Европы. Срок исполнения положений документа истекает в июне. Гутенев уверен, что необходимо выйти из состава ПАСЕ до этого срока, чтобы не нарушался политический суверенитет России.

Депутат упомянул господствующие в европейских кругах антироссийские настроения и дискриминационные нападки. Он рассказал и о планах ПАСЕ изменить позицию России по Крыму. Гутенев подчеркнул, что нынешние требования организация выставила в том числе и для финансовой помощи со стороны Москвы, которая ранее уже внесла самый большой вклад в бюджет ПАСЕ.

Россию лишили права голоса в организации после вхождения в состав страны Республики Крым в 2014 году.

#Новости#Ольга Яковлева#Политика
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