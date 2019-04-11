Адвокат Сноудена назвал задержание Ассанжа «циничным поступком»

«Это очень циничный поступок и одной, и другой сторон. Я очень надеюсь на квалифицированную работу моих коллег в Великобритании, которые окажут Ассанжу посильную правовую помощь. Также надеюсь, что всё-таки не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — считает Асафов.