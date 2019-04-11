mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Адвокат Сноудена назвал задержание Ассанжа «циничным поступком»

11 апреля 2019, 17:35
Фото: pxhere.com
Адвокат бывшего специального агента ЦРУ Эдварда Сноудена, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Анатолий Кучерена дал свою оценку задержанию Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он считает это грубым нарушением прав человека.

«Это очень циничный поступок и одной, и другой сторон. Я очень надеюсь на квалифицированную работу моих коллег в Великобритании, которые окажут Ассанжу посильную правовую помощь. Также надеюсь, что всё-таки не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — считает Асафов.

По мнению эксперта, Эквадор позволил арестовать Джулиана Ассанджа из-за нежелание портить отношения с Соединёнными Штатами.

RT напоминает, что британская полиция задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44